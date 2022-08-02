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Рубен Полит 01.08.2022

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Источник — https://t.me/RubenPolit

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-01-08-2022/
Метки: видео блог, последние выпуски
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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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