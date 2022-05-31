Добрый день, в эфире Ruben-Polit и с вами Буштунц Рубен. И сегодня у нас в гостях уважаемый Вассерман Анатолий Александрович, депутат Государственной Думы. В фракции «Справедливая Россия» сейчас очень бурно идёт обсуждение насчёт образования. И вот, я по себе знаю, что у нас из-за развала Советского Союза, мы переезжали из страны в страну, кто как мог так и выживал в девяностые. И что самое удивительное, в одной стране я учился все классы. Но сейчас в образовании идёт перескок с третьего на пятый и учатся одиннадцать классов. Почему нельзя сделать полных десять лет и не перескакивать с третьего класса в пятый?

Потому, что планировался переход на двенадцатилетнее образование и в расчёте на этот переход сделали нумерацию. Но потом переход не состоялся. Наверное, когда нибудь эту ошибку в нумерации устранят, но когда не знаю. По идее сейчас есть у нашего образования проблемы всё таки более срочные.

Спасибо за ответ. И хочется спросить, мы отказываемся от Болонской системы образования? Но часть депутатов в Госдуме идут против советского образования. Тогда какое будет образование?

Образование будет советское. Но специально для тех, в общем-то не очень многих, кто пугается самого слова «советский» и для тех кто ещё более немногих, кто реально не хочет возражать «советскую жизнь» в полном объёме, для них придумают какое-нибудь другое название. Дело в том, что образование у нас не советское, его правильно было бы называть классическим. Потому, что оно формировалось очень длительно, в несколько веков опыта. Ну, нынешнюю форму этому образованию придали в нескольких германских государствах, где-то в середине девятнадцатого века, но не помню в каких именно. Тогда их были многие десятки. А до совершенства эту форму довели действительно в советское время. Но это результат, именно многовекового процесса. И сейчас, соответственно, можно и нужно этот процесс возрождать. Потому, что попытка уйти от концепции образования опирающегося на изучении закономерностей, к снова образованию опирающегося на зазубривании фактов, очень быстро доказало свою полную несостоятельность.