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Рубен Полит 13.11.2020

08:14. 16 ноября 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Здравствуйте, в эфире “Рубен Полит” и я ведущий Рубен Буштунц. У нас сегодня в гостях уважаемый Анатолий Александрович Вассерман, политический деятель, публицист. Уважаемый гость, добрый вечер.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, очень серьёзная у нас проблема в границах нашей территории и бывшей республики СССР. Что Вы скажите насчёт президентских выборов, которые уже все СМИ США твердят, что победил Джон Байден. Дональд Трамп говорит, что победил он, что у него отняли два миллиона семьсот тысяч голосов.

В том, что их отняли не сомневаюсь. И не сомневаюсь, глядя на поведение демократов. Дело тут вот в чем, когда одна партия на выборах, точнее на подсчёте голосов после выборов, не подпускает наблюдателей от другой партии на пушечный выстрел к местам подсчёта, это уже само по себе указывает на то, что с подсчётом мухлюют. Других причин так нагло нарушать установившийся порядок работы просто нет. Причём хорошо ещё, если заставляет стоять в десяти метрах от столиков для подсчёта. А ведь зачатую, вообще не пускали даже на участки для голосования наблюдатели от республиканской партии. Более того в сеть попала запись, как на одном из участков перед началом подсчёта заслоняют изнутри окна, листами то ли фанеры, то ли картона.

Это совершенно однозначно указывает, что мухлёж был, кроме того, тут ещё важно, что демократы не могли заранее знать, сколько своих бюллетеней и им понадобиться вбросить и сколько бюллетеней за Трампа выбросить, чтобы добиться нужного им результата. До начала подсчёта в это в принципе не известно, да собственно в тех государствах, где общественное мнение разделено между партиями это неизвестно почти до самого конца подсчётов. Значит, липу должны были гнать с большим запасом. Следовательно, уличить их в суде не проблема. Проблема только в том, что демократы натравят банду BLMщиков прямо на здание верховной … устроят погромы на тех избирательных участках, где они знают, что пересчёт даст иной результат. А они это знают, как говорится: чует кошка, чьё мясо съела…

Метки: армения, видео блог, выборы в США, ОДКБ

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-13-11-2020/

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