Беседа на канале “Рубен Полит”. Гости: Анатолий Вассерман, Олег Матвейчев, Роман Зыков, Рубен Буштунц. Тема программы “Куда катится мир?” и что нам делать, чтобы мы не проиграли?

Вопрос: до чего опустился президент Украины и что будет дальше? И какую опасность может представлять Украина?

Раз уж вы меня по ходу упоминали, то действительно позволю себе начать. И напомню, что нацисты бывают не только немецкими, а многие иные. Например, именно эстонские нацисты первыми в мире объявили свою территорию свободной от евреев. И вторыми это сделали галицкие нацисты, точнее даже не нацисты, а нации строителей, поскольку они прекрасно осознавали, что украинской нации в природе нет, но надеялись её создать. Кто-то из их вожаков так и сказал, что “мы готовы уничтожить хоть половину жителей Украины, лишь бы остальные стали украинцами. И они соответственно, вторыми объявили о том, что их малая родина Галичина зачищена от евреев. И именно на основе опыта Эстонии и Галичины, немецкие нацисты сочли, что допустимый вариант окончательного решения еврейского вопроса это истребление евреев. До того, кстати сам этот термин придумал знаменитый композитор Ференц Лист, а в широкий оборот пустил его зять, не менее знаменитый композитор Рихард Вагнер и они собственно все европейские антисемиты считали окончательным решением еврейского вопроса изгнание евреев за пределы Европы. Так вот, Зеленский сейчас действует сообразно традициям галицких нацистов он тоже считает необходимым создание украинской нации и ради этого готов жертвовать всем. Я уже давным-давно, где-то в конце девяносто первого года сказал о тогдашних руководителях республик распадавшегося на глазах Союза, чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, они готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников. Так вот, с тех пор ничего не изменилось. По-прежнему любой, кто хочет видеть Украину отдельной от остальной России вынужден действовать против интересов своих соотечественников, причем совершенно независимо от того русские они или евреи.

Спасибо, Анатолий Александрович. Олег Анатольевич, вам слово.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-16-10-2020/