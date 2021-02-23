Добрый вечер уважаемые друзья и подписчики канала Рубен Полит. С вами Буштунц Рубен и у нас сегодня в гостях Вассерман Анатолий Александрович. Добрый день.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, завтра будет хорошая встреча Лукашенко и Путина в Сочи.

Встреча уже идёт.

Завтра должны будут сказать, что, как, к чему. Как вы думаете, что завтра будет писать, рассказывать оппозиция?

Что пишет оппозиция совершенно не удивительно. Они естественно в очередной раз будут высказывать взаимоисключающие тезисы. С одной стороны они будут возмущаться тем, что Путин не добился до сих пор полного воссоединения Белоруссии с остальной Россией. С другой стороны они будут возмущаться тем, что Лукашенко сдаёт суверенитет Белоруссии Путину. Причём для них это будут вещи не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. Поскольку главное в обоих тезисах это то, что и Путин и Лукашенко одинаково плохи. И это правда. Они действительно одинаково плохи для так сказать “коллективного Запада”, именно потому-что не собираются сдаваться ему. Так что это как раз вполне предсказуемо. А вот до чего реально договорятся Лукашенко и Путин тут можно только гадать. Гадать именно потому-что главы государств встречаются не столько для того, чтобы в очередной раз провозгласить “Мир, дружба, жвачка”, а для того, чтобы решить какие-то действительно серьёзные задачи. И по возможности решить их до того, как эти задачи станут заметны всем.

Просто, когда смотришь канал “Дождь”, то там удивительно. Говорят, что Лукашенко будет просить три миллиарда долларов кредита, что Лукашенко должен дать какой-то резервный ход через себя, Лукашенко хочет стать как в Казахстане Назарбаев. И якобы наш президент должен дать ему добро.Просто я хочу, чтобы люди знали о чём говорит и думает оппозиция в данный период. Разделяете ли вы их мнение?