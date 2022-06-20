Добрый день, дорогие друзья, товарищи и подписчики. С вами Буштунц Рубен, народный журналист. И у нас сегодня в гостях уважаемый депутат Государственной Думы восьмого созыва от Справедливой России, публицист и как говорят в народе — живая энциклопедия, уважаемый Вассерман Анатолий Александрович.

Добрый день, Анатолий Александрович.

Добрый день.

У нас в Крыму, если вы слышали, уже был инцидент, именно с моего Красногвардейского района — об отказе предоставления услуги в шиномонтаже военным. Была проведена проверка документов, по результатам выявленных нарушений, шиномантаж закрыли. Но проблема не в этом. Проблема в том, что этот хозяин шиномантажа был татарин. И вот эта вот беда, которая была аж в 1944 году, депортация не только крымских татар, но и армян, греков, евреев и всех остальных, даже русских. Я хотел бы вас спросить: во-первых, как нам быть в Крыму?, во-вторых, вы не могли бы рассказать со своей точки зрения, как происходила и почему происходила депортация, почти перед победой в Отечественной Войне?

В рамках виденных мною документов, у массовой депортации, действительно, очень многих народов в 1944 году причин было несколько. Первая причина, то что значительное число представителей этих народов, так или иначе сотрудничало с немцами. Конечно, не все, но многие. Скажем, из крымских татар, не сотрудничало с немцами явное меньшинство взрослых, боеспособных граждан. И была реальная опасность, что если они там останутся в родных местах до возвращения фронтовиков, начнётся стихийный самосуд. Массовая месть этих самых фронтовиков, тем кто работал на немцев. Ну, была ещё и вторая причина. А именно, депортировали в первую очередь население тех районов, что было жизненно важно для самого хода войны. И в тех случаях, если местное руководство этих народов, не могло твёрдо гарантировать, что обеспечит соблюдение дисциплины и предотвратит возможные диверсии и другие крайне нежелательные в военное время действия. Вот сочетание этих двух причин, то есть и прошлого поведения и перспектив на будущее, и привело к депортациям. Кстати, должен сказать, что первый депортированный народ ещё осенью 1941 года, это немцы Поволжья…

Источник — https://t.me/RubenPolit