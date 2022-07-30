◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.



29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».



В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.



Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники.

◽️Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики.



В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.



В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики. Также подавлены: шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов БРАЖКОВКА, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон. Кроме того, перехвачено в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.

#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia

