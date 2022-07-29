Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля т.г. нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях.

В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.

Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275-ти районах.



В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики и одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация.

По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.

Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Обстоятельства данной провокации расследуются.