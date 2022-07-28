Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

◽️ Противник несет значительные потери. Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения.

◽️ В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173-х районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка Донецкой Народной Республики, Терновка и Жовтневое Николаевской области.

✈️ Кроме того, в районе Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35C ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска.

◽️ Кроме того, за сутки подавлено: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новосёлка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой Народной Республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Ясиноватая и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Топольское Харьковской области и Старомихайловка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники.