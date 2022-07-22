Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (22.07.2022 г.)
Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «ХАЙМАРС» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево Донецкой Народной Республики, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.
В Германии назвали три главных заблуждения
Запада о России:
https://vz.ru/news/2022/7/22/1168880.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FDie_Welt_Zapad_dopustil_tri_oshibki_votnoshenii_Rossii–0a4b9a257e5573ad2454614edabb432f
В Германии, Руса, забыли, что врачи её лечили в 1945. Не долечили, оказывается.
Более того, англосаксы хотели вообще похерить Германию, но
Сталин на это не согласился. А теперь канцлер Шольц помогает Шерхану из-за океана против России в ущерб своей стране. Действительно, “недолечили”.