Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери.

По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов.

На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой Народной Республики, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.