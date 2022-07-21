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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (21.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери.

 По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов.

 На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения.

 Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева.

 В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой Народной Республики, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.

 Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

 Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.

 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17820
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 24941 20851
    марина два часа назад

      а вот другой полковник ФСБ Гиркин Стрелков ругает организациюСО…https://cont.ws/@colmanovskiy/2335646..
      странная эта организация ФСБ -такие разные два полковника.этот с усиками омерзителен внешне..

    • 24941 20851
      марина только что

        Израиль поставил странам НАТО разведывательные самолеты с уникальным оборудованием

        В качестве базового используется бизнес-джет, на котором летали многие российские олигархи. Израильский концерн “Таасия авирит” (IAI) заключил договор на поставку разведывательных самолетов в одну из европейских стран, входящих в блок НАТО. Сумма контракта превышает 200 млн долларов.
        Свернуть

        Об этом стало известно в четверг, 21 июля.Речь идет о четвертом соглашении такого рода. Так, в 2012 году Италия приобрела у Израиля самолеты на 750 млн долларов, а в 2020 году концерн сообщил о заключении еще одного договора в Европе на общую сумму 350 млн. Данные о третьем договоре не разглашаются.

        По данным европейских источников, приобретенные Италией самолеты принимают участие “в действиях НАТО, связанных с кризисом в Украине”. В этой связи дается понять, что самолеты занимаются сбором информации об армии РФ, которой страны НАТО делятся с украинской стороной.

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