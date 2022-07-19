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Допрос Вассермана 19.07.2022

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Испуганные патриоты и прочие слабости российского общества

«Испуганные патриоты»: кто они и почему не нужно спешить их критиковать? Можно ли ставить знак равенства между ними и национал-предателями? Свобода выражения мнения и специальная военная операция: как не выйти за рамки дозволенного?

В гостях у Анатолия Вассермана публицист Роман Носиков.

Роман Носиков: мы можем оценивать действия наших звезд, звездочек, нашей творческой интеллигенции, которую я безумно люблю, и специфическая реакция у них, такая интересная бывает на этот стресс. Это очень о многом говорит — о проблемах нашего общества, каким образом у нас происходил отбор в творческую интеллигенцию до сих пор.

Анатолий Вассерман: да, у нас СВО на Украине. Но эта операция уже выросла в войну против всего, что называется коллективным Западом. Да, Запад пока воюет с нами руками террористической организации, но оружием он эту организацию снабжает, в том числе деньгами.

Роман Носиков: если интеллигент не занимается тем, что он должен делать, то есть служением народу, а терроризирует его, презирает, вытирает об него ноги, то это не интеллигент, это самозванец.

Анатолий Вассерман: если интеллигентный человек против насилия, то он враг государства? Смотря, о каком насилии идет речь. Государство в норме имеет монополию на насилие. То есть никто кроме государства не вправе прибегать к насилию, а государство не только вправе, но даже обязано прибегать к насилию, хотя бы для пресечения других видов насилия.

Источник: https://vassermans.ru/doproswassermana/dopros-vassermana-19-07-2022/
Метки: допрос вассермана, патриотизм, последние выпуски, роман носиков
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