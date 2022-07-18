Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (18.07.2022 г.)
Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10-ти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники.
Также, в районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286-ти районах. Уничтожены: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
под руководством господина Путина невозможно НЕ победить!
Хватит дурака валять, “сибиряк” из Умани.
Ложь – это тоже оружие, но у ней короткие ноги, как известно…
я не валяю, включил тв, на всех федеральных- МЫ ПОБЕДИМ, СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ПУТИНА, МЫ ХОРОШИЕ, остальные ПЛОХИЕ, ПУТИН ВСЕГДА ПРАВ и позвольте спросить, что я должен говорить?
Путин – наш Президент и Главнокомандующий. По статусу может стать и Народным Вождем, как Сталин.
Но и враг силен. Правители США откровенно провозгласили своей целью уничтожение РФ. Это не пустые угрозы.
Недостаточно провозгласить верность Путину. Путин – фигура не вечная. А нужна преданность Народу Русскому и Русскому Духу. Это уже ближе к вечности и к нашей Победе!
зачем уничтожать корову которую можно доить? проясните
Чтобы ее продать и получить большую сумму сразу, и не ип**ать мозги этим выменем ни себе ни соседям.
К сожалению, пока в роли коровы вынуждена выступать Россия. Надеюсь, это временно…
уууууу, как вы далеки от истины жизни, это только начало, у верхушки млярдные состояния и они пойдут на все тяжкие чтоб не только сохранить, но и приумножить, а это впереди и предательства и разные заморочки, как экономические так и военные и даже эксперементальные на уничтожение населения.
ВЫ хоть понимаете что такое млярд?
Штобы продолжить воевать Зеленскому нужно 9 млярдов.
Если не воевать, то Зеленский уже не знает чем еще может заняться украинский народец.
Если к концу года жидовский фашизм на Украине прекратит свое существование, то на этом должно появиться что то другое.
Вот что такое млярд. Млярд – это жизнь.
зеле нужно одно, это как бы поскорей слинять и не пострадать при этом. типа как бывшему вождю афгана или горбачу или януку
События на Украине, – это только эпизод Мировой войны Светлых Сил с Сатаной. Его воинство имеет задачу ликвидировать Народ Русский и страну Россию. Нет почти у нас союзников, больше наблюдателей.
Русский Дух, – это особая категория. В приложении к Русскому Оружию он обеспечит Победу над силами Тьмы!
Предстоят нелегкие битвы, с продолжением до конца века.
Недаром основные ВС России пока в резерве. Мобилизация всех сил неизбежна. Будем готовы к любым вариантам!
Христос говорит, путь к обогащению это путь к сатане. Вы согласны с этим?