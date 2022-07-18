Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10-ти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники.

Также, в районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.



В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286-ти районах. Уничтожены: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.