Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях.
Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.
За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один – МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, ещё один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также, средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка Донецкой Народной Республики.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка Донецкой Народной Республики, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской Народной Республики и города Луганск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.