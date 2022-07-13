Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях.

Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники.

В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.

За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.

Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один – МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, ещё один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.

Также, средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка Донецкой Народной Республики.

Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка Донецкой Народной Республики, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской Народной Республики и города Луганск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.