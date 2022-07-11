Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня «HIMARS», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».

Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трёхсот националистов.

В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

◽️ Противник несет значительные потери на всех направлениях.

◽️ Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах, а также живая сила и военная техника в 156-ти районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.

◽️ Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники.