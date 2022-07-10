Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харьковка. Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики.
Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Бражковка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.
короче всё побеждаем и побеждаем, а когда воще победим? лет за 10 хоть управимся?