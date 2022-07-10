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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.07.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

 Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харьковка. Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. 
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах.

 В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики.
 
 Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.
 
 Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Бражковка Харьковской области.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17552
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