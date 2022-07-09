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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях.

 В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники.

Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города.

В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.

В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
 
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.

 Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.
 
 Самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины.
 
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики.

 В районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области и Горное Донецкой Народной Республики перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17535
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