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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (05.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

 В городе ХАРЬКОВ высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов ЗВАНОВКА и ИВАНО-ДАРЬЕВКА Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе КРАСНОЕ Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18-ти районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта ЛИМАНЫ Николаевской области.
 
 В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта ГОРЛОВКА Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта КИРОВО Херсонской области
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов БАШТАНКА Николаевской области и СИДОРОВО Донецкой Народной Республики, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе ШИРОКОЛАНОВКИ Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63-х районах. В районе населенного пункта НОВОБРАТСКОЕ Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов ЧЕРНОБАЕВКА Херсонской области, КУНЬЕ Харьковской области, АЛЕКСАНДРОПОЛЬЕ Луганской Народной Республики, три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов ЧЕРНОБАЕВКА Херсонской области и ПЕРВОМАЙСК Луганской Народной Республики, восемь снарядов РСЗО в районах ЛЕСКОВКИ и ДОЛГЕНЬКОЕ Харьковской области.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса,
3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17410
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24561 20507
    марина только что

      Экономическоое оружие бьет гораздо больнее и точнее:
      “Забастовка в Норвегии:работники нефтегазовой отрасли обьявляют забастовку длительную+ остановка и ремонт турбин СП1- встал на 10 дней на техобслуживание. Газ вырос на 250 долларов за 1000 кубов и стол по 1800. И это только середина лета.

      Газпром продает в 3 раза меньше, чем год назад, а получает в 6 раз больше?
      наконец-то рынок на стороне продавца,а дивиденды остановлены..
      Володин начал процес рассторжения Договора с Норвегией,т.к. та остановила снабжение поселения русских на Шпицбергене,а по договору она не имеет этого делать,иначе её территория спорной становится.

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