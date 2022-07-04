НАТО перешла к открытой вражде

До конца года силы быстрого реагирования НАТО должны увеличиться с нынешних сорока тысяч человек до трехсот тысяч

Организация Североатлантического договора неизменно уверяет, что создана только для обороны. Уже от всего мира.

Встреча на высшем уровне в Мадриде приняла новую стратегическую концепцию. В ней Российская Федерация названа – цитирую – «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса». В концепции также впервые за время существования организации – с 1949 года – упомянут Китай. Также в качестве угрозы.

Открытым текстом объясняю: если считаешь угрозой для себя всех – значит, сам для всех опасен, сам угрозы создаешь.

Швеция и Финляндия получили приглашение вступить в НАТО. Как и ожидалось ранее, они согласились более не поддерживать курдов. Правда, Турция хотя и сняла в ответ свое возражение против приема этих стран, но все еще требует выдачи оттуда по меньшей мере всех живущих там известных активистов Рабочей партии Курдистана. По сути, на смерть.

Открытым текстом сообщаю: после такой выдачи никакие другие эмигранты – в том числе из РФ – не смогут чувствовать себя там спокойно. Впрочем, любые приграничные с РФ земли теперь будут в опасности.

До конца года силы быстрого реагирования НАТО должны увеличиться с нынешних сорока тысяч человек до трехсот тысяч. Их тяжелое вооружение и боеприпасы разместят в непосредственной близости от границы с РФ, и там будут постоянно проводиться учения сил, пока остающихся на территории своих стран.

Открытым текстом предупреждаю: таким способом готовят не только оборону, но и возможность внезапного нападения. Вдобавок террористической организации «Украина» обещана всевозможная поддержка в ее уже восьмилетней борьбе против остальной России, так что поводы для удара найдутся всегда.