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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате успешных наступательных действий, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

 В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.

 Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи.

  В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны.

  В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.

  Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи».

  В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б.Хмельницкого. В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
 
 Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевка и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах.
 
 В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287-ми районах.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области.
 
Также сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Новое Запорожской области, Волноваха, Донецк Донецкой Народной Республики, Дмитровка, Изюм, Березовка и Купянск Харьковской области. Перехвачено восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня «ХИМАРС» в районе Стаханов Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики и Каменка Харьковской области и города Донецк.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники
Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.
 
Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов.
 
Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.
 
Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс». 
Источник: https://t.me/mod_russia/17359
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