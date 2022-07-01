Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (01.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском – 70.
◽️ Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.
◽️ Одновременно киевский режим нашло «крайних» за военные провалы ВСУ в очередном «котле» на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в «Горском котле», возбуждены уголовные дела. Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Северск Донецкой Народной Республики, Белогоровка Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26-и районах.
В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297-и районах.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Петровеньки, Берестовое Донецкой Народной Республики, Бражковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселое, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области, Переможная Запорожской области. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах: Никольское Харьковской области, Стаханов Луганской Народной Республики и Первомайск Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.
Так удержит ли Россия хотя бы занятые территории -вот главный вопрос по Киссинджеру ,а не мечты служек котов -зачистить все территории их Хозяев от неудобных хохлов..Похоже ,что идет торг ,и не все получится так ,как хотелось бы даже просто патриотам ,а не Х/В:
“И вот вопрос: как теперь без контроля над Змеиным российские военно-морские силы будут осуществлять контроль над содержимым сухогрузов? Не отдавать же это туркам на аутсорсинг?
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Змеиный это ПВО, даже не Бастионы как угроза плавсредствам
для контроля над морским транзитом ПВО и так не помогло бы
как только объявили, что есть коридор для судов в Одессу, сказали А, дальше следует Б — придется без досмотра, ибо оснований нет
п.с.КОт ,а ты что пел?
Почему так трудно отвоевывать города свои же ??Потому, что все элиты многовекторные и не помогают ,кроме пострадавшего Донбаса ,но и то мечтающего о самостийности:Не говоря об Одессе -она не пошевелилась ,когда бени жгли НАРОД и сейчас точно не с Россией -не народ и тем более только бенина элита:
“что присоединение Одессы к Новороссии при лондонских связях с донецкими и грозненскими элитами — это слишком большой дисбаланс в пользу лондонского крыла банкстеров и поражение для вашингтонских крыльев, не говоря уже о старой Европе
а нам вовсе не нужно, чтобы кто-то из западных игроков победил остальных и смог бы тогда организовать полноценную, а не виртуальную торговую блокаду с фиксированными ценами на экспорт российских ресурсов и задранными на импорт
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Т.е. Одесса будет слита в любом случае или это зависит от степени глобализации мира в будущем?
кем слита? о чем вопрос?
Одесса со своего берега никуда не денется, будет экономически и политически интегрирована в новую конфигурацию системы союзов вокруг России
вопрос, когда и на каких условиях больше зависит от желаний и установок самих одесситов !!!!!!!!!!?????????????
вряд ли они сильно хотят быть периферией Новороссии с центром в Донецке
так что вопрос подвешен, пока не созреет для союза вся центральная часть Б/У
И именно поэтому Херсонскуюи Запорожскую части включат в Крымскую екатериненскую часть..А что с Харьковом??-заберут только области до города -пространство какое то до Белгорода и Курска?
П.С. Самое интересное и главное в этом —вот все ваши мнения котов,чужих,жор и даже жеков технарей ни стоят ни центика -потому что вы самодостаточные Я,и не никаких МЫ…Кот мечтает о МЫ -но в составе обслуги Хозяев…
похоже путин передумал очищать ВСЮ украину от нациков