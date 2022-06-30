30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

◽️ Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

◽️Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.



◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

◽️Противник несет значительные потери.

28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск.

За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наёмников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и более 80-ти иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК.

Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава.

◽️В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики, безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50 процентов. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности.

◽️Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районах Светлодарское и Авдеевка, а также два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б» в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218-ти районах.



Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области, уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки Донецкой Народной Республики, Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области.

◽️Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в районе Стаханова Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники.