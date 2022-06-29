Самая прозападная элита в истории России уходит в небытие. Что дальше? Олег Неменский
Они отдали Западу своё сердце и свои деньги, но всё равно не стали “достойными” его. Как будет происходит ментальная перестройка “илит” на новые рельсы и выльется ли она в масштабную волну кадровых перестановок. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и ведущий научный сотрудник Российского Института стратегических исследований Олег Неменский.
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