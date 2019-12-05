Кадры решают всё. Какая элита нужна России?

Однако если судить по результатам работы нынешней политической «элиты» России, когда державы и народ подведены к рубежу новой цивилизационной и национальной катастрофы (частью которой является и вымирание русского народа), смуты, то всё это просто информационный шум. Поводов для оптимизма нет.

Во внутриполитической жизни страны регулярно возникает тема «зачистки» управленческого корпуса. То это громкие дела представителей политической верхушки (бывший министр экономического развития РФ Улюкаев, министр РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Абызов), то губернаторов, то высокопоставленных сотрудников силовых ведомств вроде полковников-миллиардеров, то запреты чиновникам на владение зарубежной собственностью и счетами в иностранных банках, то слухи о формировании «национально ориентированной элиты» и пр.

Как говорил т. Сталин: «Кадры решают всё!» Практически все нынешние проблемы России и народа — в качестве управления . Проблема в том, что т. н. политическая элита не является элитой в лучшем понимании этого слова (англ. фр. élite от лат. eligo «избранный; лучший»).



Недавно прошедший съезд партии «Единая Россия» — партии большинства, ответственной за всё, что происходит в стране, ещё раз показал всю пустоту нынешней либеральной системы, скопированной на Западе. Политическая система, созданная по лекалам Запада, после контрреволюции 1991—1993 гг., когда разрушили СССР и начали разворовывать народные богатства, основана на обмане и словоблудии.



Система управленческой вертикали, созданная за последние 18 лет, устранила хаос 90-х годов, но мало что сделала для развития державы и народа. Настоящих дел (вроде воссоединения с Крымом) так мало, что становится очевидно, что огромные ресурсы ушли в словоблудие, красивые картинки (в частности, масштабные празднично-спортивные мероприятий, которые угробили массу финансов, сил и времени, но пользы от них державе и народу минимум) и «распил» страны.



Что реально сделано за жизнь целого поколения – последние 18—20 лет? «Трубы» новые проложили по вывозу народных ресурсов? Чем могут реально гордиться русские?

Для сравнения можно посмотреть на качество управления советской элиты сталинской эпохи образца 1930—1940 гг. Державу подняли буквально из пепла. Создали новое общество, умное, здоровое, физически и интеллектуально развитое, сильное, готовое смять любого врага. Это было общество будущего – общество знания, служения и созидания. Создали передовые науку и образование, культуру, промышленность и вооруженные силы.



Отстроили Россию после двух национальных катастроф – русской смуты и Великой Отечественной войны. Победили гитлеровский «Евросоюз». Вернули ранее утраченные земли (после развала Российской империи), создали свою сферу безопасности, будущего в Восточной и Центральной Европе, в Азии. Стали сверхдержавой. Создали практически с нуля отрасли, которые позволили нам быть ведущей мировой державой – атомную, ракетную, самолётостроение, двигателестроение.

Вехи распада

Олимпийская медаль образца переломного 2014 года в виде лоскутного одеяла очень точно охарактеризовала политическую и экономическую систему РФ – нет единства нигде, кроме «распила». Россия, как была в 90-е годы, так и продолжает быть «кормовой базой» Запада и Востока, а нынешняя «элита» обслуживает их интересы и себя не забывает.



Народ раскололи на нации, конфессии и классы, богатых и бедных. Все интересы «элиты» сконцентрированы на США, Англии, Франции, Германии, Израиле, Китае, Турции.



«Ответственные бизнесмены», по сути, ведут Кремль, так как господствует общество потребления – «золотого тельца». Чиновники идут за деньгами. Хотя правила этого финансового (материального) мира устанавливают не у нас, а в Вашингтоне и Лондоне, Париже и Франкфурте-на-Майне, в Пекине. Финансовый, глобальный капитал наднационален, космополитичен, ему плевать на русских, да и на французов или немцев (отсюда и кризис национальных государств в Европе, вымирание коренных европейских наций, их замещение на мигрантов).

Таким образом, с 90-х годов и до настоящего времени нам диктуют чуждые России и русскому народу правила. Они легли в основу внешней и внутренней политики правительства и главной партии. Поэтому всей этой политике за 18—20 лет можно смело поставить «неуд». В. В. Путин сам сказал, к чему всё это приведёт, на съезде партии «Единая Россия» 23 ноября 2019 года:

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории».

Необходимо честно признаться, что в России с 90-х годов ограниченная извне государственность. Мы стали частью мира «золотого тельца» — материализма, общества потребления и самоуничтожения человека.



Соответственно подчиненная Западу и Востоку, МВФ и ВТО экономика (Почему не едет экономика России) диктует подчиненную политику. Отсюда бедность и нищета подавляющей части народа страны, стагнация и деградация хозяйства страны, агония науки, культуры, образования и здравоохранения, вымирание русского народа.



Общая духовно-культурная (при росте числа церквей и мечетей), интеллектуальная и физическая деградация российского общества.



Равнодушие Кремля к проблемам разделённого в 1991 году русского народа, который попал под власть нацистов в Прибалтике, воров и необандеровцев в Малой Руси (Украине), ханов и баев в Туркестане.



Страх перед Западом (где все капиталы и семьи) не позволил нынешней политической верхушке вернуть в состав единого русского мира не только Крым, но и русский Донбасс, всю Новороссию и Левобережье, Киев – древнюю русскую столицу, Галицкую и Карпатскую Русь.

Зачем русские солдаты воюют в Сирии? «Международный терроризм» — это миф. Все террористы вскормлены американскими, британскими, саудовскими, турецкими и другими спецслужбами и организациями.



Подавляющую часть террористических, бандитских формирований нам бомбить нельзя, так как у них есть «крыша». «Единой» Сирии уже нет, территория поделена на сферы влияния.



В реальности получается, что русские солдаты снова стали «пушечным мясом», как в эпоху наполеоновских войн. Они воюют в интересах Тегерана, Анкары, Иерусалима, Лондона, Парижа и Вашингтона. Уже очевидно, что нынешняя военная кампания России в Сирии станет неоконченной, бесконечной войной, как война в Афганистане. И этот вопрос нам ещё аукнется самым тяжелым и непредсказуемым образом.

Неудивительно, что Япония уже открыто зарится на Курилы и другие «северные территории». Китай ждёт, когда русские окончательно освободят от своего присутствия Дальний Восток и Сибирь (в учебниках уже написано, что эти земли русские «оккупировали»). Европа с вожделением смотрит на Калининград. Макрон смотрит в будущее и видит Европу «до Урала».

По плодам узнаете их

Поэтому шум по поводу «национализации элиты» — это обычная информационная кампания для отвлечения масс либо борьба внутри политической верхушки («пищи» меньше, конкуренция ужесточается). Как показывает история России, когда «элита» полностью вырождается, её интересы коренным образом расходятся с интересами державы и народа, то включается цивилизационный механизм самоочищения – смута.

В XX столетии было две смуты. Когда самодержавие зашло в тупик в конце XIX — начале XX века, и не решилось на «революцию сверху», то дворянско-буржуазная верхушка совершила революцию (Февраль). Однако эта революция только ухудшила ситуацию. Февралисты-западники оказались более плохими управленцами, чем царская администрация.



Поэтому началась Русская смута. При Сталине самими жесткими методами верхушку-элиту «зачистили», дисциплинировали и воспитали. Началось создание национальной элиты, включая военную, научно-техническую, рабочую. Создание общества будущего. Однако этот процесс был прерван при Хрущёве. Десталинизация привела к новой деградации элиты.

В позднесоветское время элиты СССР оказалась неадекватной вызовам времени. Часть верхушки расслабилась в «золотой век» Брежнева, стала сытой и ленивой, позволила себя обмануть. Другая, полностью выродилась, и сознательно пошла на предательство державы и народы, чтобы получить доступ к полной власти и собственности, жить «как на Западе». Нынешняя российская «элита» родом из позднего СССР, из советской номенклатуры среднего звена, и взяла оттуда все слабости.

При этом качество управления упало ещё больше. Так, в бывших национальных республиках СССР и РСФСР произошла резкая архаизация, власть у новых ханов и баев. Что создаёт угрозу «афганизации» либо победы «халифата», когда народ устанет от новых феодалов и захочет вернуться к «истокам».



В Прибалтике власть получили ставленники Запада, нацисты. В Малороссии-Украине воры-олигархи, которые разграбили богатейшую республику СССР почти до дна. Тотальная архаизация привела к клановости, семейственности, кумовству.



К примеру, что происходит при смене губернатора в России? Он тащит в республику или область «своих», начинается передел собственности. То же самое происходит и при новом губернаторе. В итоге «элита» занимается только «распилом», готовит «запасные аэродромы» для себя и семьи на Западе.

Кроме того, приходит новая генерация «элиты» — это уже дети правящего слоя. Как правило воспитанные и получившие образование на Западе, не имеющие ничего общего с обычными людьми. Воспитанные в рамках западного индивидуализма, социального дарвинизма и либерализма, по которому Россия в существующих границах неконкурентоспособна в глобальном мире и подлежит «освоению» более развитыми странами и народами.

Таким образом, никакой «национализации элиты», высокого качества управления при господстве западного (ставшего глобальным) капитализма, материализма, гедонизма и общества потребления добиться невозможно. Только слом прозападной либеральной и капиталистической системы. Опора на русский народ (державный стержень России) и русские цивилизационные ценности.



Довольно успешные примеры в истории России были – Иван Грозный и Сталин. Их больше всего и боятся, и ненавидят западники, ведь они действовали в интересах державы и народа. Альтернатива одна – распад и раздел России, утрата даже нынешнего полунезависимого положения в мировой системе.

Идеал здоровой русской иерархии родом из седого прошлого: во главе народа жрецы-волхвы-священники (царь-священник); затем кшатрии-воины, управленцы (князья), решающее поставленные стратегические задачи и готовые к самопожертвованию во благо всех и общего дела; с опорой на трудовой народ – весь-вайшьев.



Вспоминаем былинного Илью Муромца: крестьянский сын – богатырь-казак – священник (волхв). Эта схема работала в сталинском СССР: любой человек из рабоче-крестьянской семьи при наличии способностей и таланта имел все возможности стать маршалом, министром, летчиком, учёным, писателем или преподавателем в университете.



На дне общества — торговцы, актеры-лицедеи, преступники-воры, те, кто сейчас считаются «элитой». В больном обществе, созданном западными «архитекторами», эта иерархия сломана, всё наоборот.

А. Самсонов



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