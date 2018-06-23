Раз в России растёт такая молодёжь – надежда на возрождение страны сохраняется!

Жизненная состоятельность принципа «Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности», выраженного В.О. Ключевским: • В своей основе имеет психодинамику общества. • Выражается в цикличности истории всякого общества, в том числе и в цикличности истории России, в силу того, что мало изменяющаяся алгоритмика самоуправления (несомая психодинамикой) в ходе своей реализации приводит к воспроизводству одних и тех же результатов. Каковой факт скрывается: 1) сопутствующими результату обстоятельствами (главным образом — изменением облика техносферы с течением времени) и 2) беспамятством общества, не знающего своей истории. Полный цикл реализации алгоритмики самоуправления российского общества на основе свойственной ему «духовности» в жизни России включает в себя две фазы : • Начало первой фазе даёт катастрофа культуры, которой завершается предшествующий цикл. В первой фазе происходит преодоление последствий катастрофы и попытка построения общенародного государства, которое должно обеспечить гармоничное развитие общества — многонациональной региональной цивилизации России.



• Первая фаза завершается возникновением «элиты», которая убеждена в том, что она — объективно лучше, чем простонародье, вследствие чего она имеет право на то, на что простонародье права не имеет, и потому она должна властвовать, а простонародье — должно безропотно подчиняться. Такой «элите» общенародное государство — помеха.



Поэтому, с целью реализации своих интересов, она организует государственный переворот.



• Вторая фаза начинается с того, что после ликвидации прежней государственности, претендовавшей на то, чтобы быть общенародной, «элита» начинает строить своё «элитарно»-корпоративное, антинародное государство.



Но «элита» обеспокоена прежде всего созданием для себя преимуществ в «потреблятстве» за счёт простонародья и в ущерб ему, вследствие чего с реализацией творческого потенциала на благо развития страны под властью «элитарно»-корпоративной государственности дело обстоит «никак».



Целенаправленно подавляя творческий потенциал не-«элитарных» групп населения, и не реализуя во благо страны и человечества свой собственный творческий потенциал по причине озабоченности потребительским самоудовлетворением, «элита», не допуская ориентированных на развитие людей к государственной власти, приводит Россию к очередной катастрофе культуры.



Последняя такая катастрофа культуры — крах Российской империи в 1917 г. После него первая фаза нового полного цикла завершилась государственным переворотом, начало которому было положено убийством И.В. Сталина и Л.П. Берии в 1953 г.



За этим последовал 40-летний переходный период, в котором возникшая к концу 1940 х гг. «элита» начала строить «элитарно»-корпоративную государственность. Этот переходный процесс завершился в 1993 г. ликвидацией Верховного Совета РФ и юридическим оформлением «элитарно»-корпоративной государственности, реализующей в отношении России режим транснациональной ростовщической тирании.



Т.е. Россия после 1993 г. живёт во второй фазе полного цикла реализации алгоритмики самоуправления российского общества на основе свойственной ему «духовности». И деградирующая «элита» ведёт страну к очередной катастрофе просто потому, что ничего другого делать не умеет…

В результате реализации силами «элиты» советского общества целей, заданных в директиве СНБ США 20/1, — в 1991 г. СССР рухнул, а постсоветская Россия никогда не обладала суверенитетом де-факто и в ней никогда не было народовластия де-факто , хотя де-юре в ней были провозглашены и суверенитет, и демократия.



Неспособность реализовать полноту суверенитета де-факто в сочетании с провозглашением суверенитета де-юре обращает страну в криптоколонию, а её население — в рабов и заложников тех политических сил, которые де-факто (т.е. реально) управляют страной, реализуя в отношении неё полную функцию управления по своему произволу через периферию масонства и сконструированную под эту задачу постсоветскую государственность, а также — через культуру, которая тоже представляет собой средство управления, которое можно модифицировать в соответствии с целями и задачами управления.



Суверенитет де-факто — способность общества (государства) осуществлять в отношении самого себя полную функцию управления, т.е. достигать поставленных целей политики (глобальной, внешней, внутренней) с приемлемым качеством управления в условиях целенаправленного разноликого противодействия геополитических противников и конкурентов.



Психодинамика же пока не однородна:



• в ней есть «элитарная» составляющая реализующая себя через политику постсоветской государственности двояким образом:



- прозападная — по-своему идейная, реализующая себя через внутрироссийскую периферию либерально-буржуазной ветви общезападного масонства, которая манипулирует прочими алчными «элитарными» оболтусами, чья психика организована несколько сложнее, чем у кишечнополостных — хапай всё, что проплывает мимо в зоне досягаемости щупалец и запихивай себе всё это в рот;



- и местная — безыдейная, политически безвольная, творчески бесплодная на основе кишечнополостной психологии, которая иногда вспоминает про патриотизм, «Русский мир», но не в состоянии сформировать образ общенародного будущего, которое стало бы мечтой, на воплощение которой в жизнь стал бы работать сначала весь народ, а потом — и всё человечество;

• в ней есть простонародная составляющая, направленная на неприятие и отторжение постсоветской «элиты», на её искоренение.Поэтому в русле этой внутренне конфликтной психодинамики протекают два процесса:1) процесс порабощения России, проводимый в жизнь через постсоветскую государственность и2) процесс возобновления обществом в целом (а не государственностью — не для того постсоветская государственность создавалась в период с 1953 по 1993 г.) полноты суверенитета — способности реализовывать в отношении себя полную функцию управления в преемственности поколений в русле живого и животворящего Русского проекта глобализации.Эти два процесса непримиримо и бескомпромиссно конфликты, и этот конфликт может протекать и протекает не только в обществе, но и в психике каждого из жителей России, начиная с вступления в осознанно-осмысленный возраст.Однако, до настоящего времени в России он не протекает в форме повсеместной гражданской войны с применением оружия шестого приоритета (), хотя отдельные вспышки горячей гражданской войны с применением грубой силы и оружия (), а также в форме неприятия гражданами политики власти и ненависти ко многим её представителям на всех уровнях «вертикали власти» (), имеют место на протяжении всей постсоветской истории.• И с одной стороны, недовольство господством над страной либерально-ростовщической тирании — в народе нарастает год от года,• а с другой стороны, Запад и его заправилы и их внутрироссийская либеральная периферия сильно недовольны протекающим в обществе процессом возобновления полноты суверенитета и началом реализации Русского проекта глобализации и выражают своё недовольство этим в консолидировано проводимой () государствами Запада политики в отношении России, которую либералы в России деятельно поддерживают.Если соотноситься с цикликой истории России, о которой речь шла в 1 части, то обозримую тысячу лет истории наша страна живёт в режиме «холодной» () гражданской войны, которая в периоды катастроф культуры () становится «горячей».Поэтому соответственно изложенному:

Выйти из циклики истории, описываемой афоризмом В.О. Ключевского «закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности», можно только на основе изменения алгоритмики психодинамики общества.



Алгоритмика психодинамики изменяется в результате личностного развития людей, пусть даже и не многих по отношению к общей численности общества: нравственно-этического, прежде всего, обуславливающего развитие личностной культуры чувств и интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, влечёт за собой развитие миропонимания.



Всё это в совокупности влечёт за собой переход в процессе личностного развития к более высоким эгрегориальным статусам личности: в смысле способности оказывать осмысленно-целенаправленное воздействие на течение событий по своему произволу через ноосферу, независимо от мнений других людей по этим же вопросам.



Но личностное развитие в указанном смысле не должно быть сугубо индивидуалистическим. Оно должно быть таким, чтобы в этот процесс вовлекались окружающие, и прежде всего, — собственные дети и внуки и их друзья, а также и взрослые, с кем человека сводит жизнь.



Чего ожидать от постсоветской государственности России после избрания В.В. Путина президентом страны на очередной срок? Самый общий ответ на него может быть выражен фразой: будет сделано то, что в пределах объективных возможностей, но никак не больше.



Т.е. будет сделано то, что в пределах миропонимания В.В. Путина, и то, что в пределах миропонимания, знаний и навыков сотрудников органов государственной власти всех её ветвей на всех уровнях.



Но даже если что-то находится в пределах этих знаний и навыков, но противоречит интересам сотрудников государственного аппарата (как интересам в пределах должностных обязанностей, так и личностным), то это не будет сделано вообще, либо будет сделано плохо (в этом случае оно может сопровождаться негативными сопутствующими эффектами, в большей или меньшей мере обесценивающими полученный результат).



Государственное управление как и всякое управление требует информационно-алгоритмического обеспечения процесса управления. Информационно-алгоритмическое обеспечение — следствие научных теорий, т.е. следствие научно-методологического обеспечения государственного управления.



Поэтому пределы возможностей определяются, в первую очередь, содержанием гуманитарно-обществоведческих научных теорий, на основе которых:



1) сформировались миропонимание, этические нормы и личностная культура чувств и мышления работников государственного аппарата, и



2) построено законодательство, правоприменительная практика и некодифицированные составляющие деловой этики и практики государственного управления.



Т.е. качество жизни общества в будущем формируется на долгосрочных интервалах времени в соответствии с закономерностью: наука – система образования – управленческие кадры – качество жизни.



Восстановление полноты суверенитета России требует устранения из сферы государственного управления и управления экономикой тех, кто не способен организовать решение поставленных перед ними задач, а также и коррупционеров всех разновидностей.



Поскольку изрядная доля постсоветского управленческого корпуса — именно управленчески недееспособные бюрократы-формалисты и разнородные коррупционеры, связанные круговой порукой и корпоративно-клановой солидарностью, а в руководстве бизнеса много финансистов-махинаторов, а не профессионалов дела, то быстрого перехода к политике экономического чудотворения не будет потому, что устранение из сферы управления противящихся реализации экономического чуда клановых группировок требует не только времени, но и кадров управленцев для замещения соответствующих должностей в государственном аппарате и в сфере управления экономикой.



Это значит что необходимо «неспешное» обновление персонального состава руководства органов государственной власти, но возможно, что многие ныне действующие должностные лица сохранят свои должности, но как по команде перестанут быть либералами-рыночниками, а начнут проявлять себя в деле как приверженцы рыночной экономики с системой государственного планирования социально-экономического развития и государственного регулирования рынка.



Но деятельность их будет протекать на основе тех социолого-эконономических теорий, которые приняты ныне в системе образования, которые они в своё время как-то освоили и на основе которых понимают жизнь и деятельность.



Выход за ограничения, налагаемые общепринятыми социолого-экономическими теориями, внедрёнными в Россию Западом, — это задача последующих этапов исторического развития России и человечества.



Но предпосылки к этому в виде свода материалов Концепции общественной безопасности, распространяющейся в нашей стране и за её рубежами, — уже есть.





Вячеслав Вознесенский