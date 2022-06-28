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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

◽️ Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.

◽️ В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в ХАРЬКОВЕ и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта ПОКОТИЛОВКА Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

◽️ Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной «дружественного огня».Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.

◽️ Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате – четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения.

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе КРЕМЕНЧУГ Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены.  Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.

◽️ Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе СПОРНОЕ Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 28-ми районах на Луганском и Донецком направлениях.

◽️ В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах ЛЕНИНСКОЕ, СЕЛИДОВО, ДЗЕРЖИНСК, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики, а также два артиллерийских взвода в районах КИРОВО Донецкой Народной Республики и ЗАЙЧЕВСКОЕ Николаевской области.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ПЕРВОМАЙСКОЕ Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ДИБРОВНОЕ, ШЕВЧЕНКОВО, ДЕМЕНТИЕВКА, ДМИТРОВКА Харьковской области, ЕЛЕНОВКА, ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ Донецкой Народной Республики, ЛОСКУТОВКА Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачено: семь украинских баллистических х ракет «Точка-У» в районах СТАХАНОВ, АЛЧЕВСК, ЛОЗОВСКИЙ Луганской Народной Республики и десять реактивных снарядов системы залпового огня в районах СУХАЯ КАМЕНКА, ТЕРНОВАЯ Харьковской области, ДОНЕЦК, ЯСИНОВАТАЯ, ТРОИЦКОЕ и западные окраины АВДЕЕВКИ Донецкой Народной Республики.

◽️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17222
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