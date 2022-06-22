Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине

❗️Противник несёт значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

◽️ Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской Народной Республики, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

◽️ В районе Николаевки Донецкой Народной Республики, в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных Сил России.

Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной республики и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 151 районе.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской Народной Республики. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и остров Змеиный.

◽️ Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах: остров Змеиный, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Новоселовка Луганской Народной Республики и Сулиговка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники.