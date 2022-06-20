Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.
В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево. Также поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородское, Николаевка, Ленинское, Зайцево. В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области.
▫️Кроме того, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, Макеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники.
◽️ В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.
◽️ В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для проведения расследования.
◽️ Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.
Операция ВС РФ по уничтожению генералитета ВСУ:
https://vz.ru/news/2022/6/19/1163781.html
Ну и почему, Руса, нет такой “ёперации” повыше ? Ваше мнение.
А, что это даст, какие будут последствия?
Там рулит Вашингтон, а не аборигены.
Попробуйте представить. Например, – остановится смертоубийство православными друг-друга. Не будет Центра гельминтов в 404.
Навряд ли из-за этого остановится. При любом раскладе РФ надо идти до конца. Потому что “православные” военные ВСУ и нацики, кто обстреливает мирных жителей Донбасса и других регионов, никуда не делись. Они все должны безоговорочно капитулировать.
Как было бы хорошо. Одна “таблетка” от всех “болезней”
Жора, – от Вас наивностью “попахивает”.
как тебе т.з.-”Почему России выгодна затяжная война на Украине?
По внутренним соображениям.
Преобразовать российскую экономику, российское государственное управление, уничтожить 6ю колонну и маргинализировать 5ю, ихъять крупную собственность для государства быстро не получится.
А если укропы вдруг капитулируют, то в припадке эйфории про эти проблемы забудут.
Зачем что то менять, если и так победили?
Ставки повышаются.
Иначе и быть не может, решается судьба России.