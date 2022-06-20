Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.



Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево. Также поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородское, Николаевка, Ленинское, Зайцево. В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами.



Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики.



Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.



Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области.

▫️Кроме того, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, Макеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники.



◽️ В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

◽️ В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для проведения расследования.

◽️ Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.