Открытым Текстом 19.06.2022
Новая экономическая эра
Президент Путин объяснил: США и ЕС пытаются выжить ценой разорения остального мира.
Владимир Владимирович Путин прославлен, помимо прочего, тем, что ещё никто не смог точно предсказать его слова или дела. В пятницу на двадцать пятом Петербургском международном экономическом форуме многие ждали от него чуть ли не объявления войны. А он про глобальный мир.
«Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив», – сказал он.
Президент открытым текстом сказал: просчёты Запада на нас не перевалить.
Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот, где причины, и только в этом.
Президент открытым текстом объяснил: Соединённые Государства Америки и Европейский Союз пытаются выжить ценой разорения остального мира.
«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот, куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астрономическим ценам», – сказал президент.
Открытым текстом отмечу: мы деньги не печатаем, а зарабатываем. Поэтому президент справедливо горд нашей защитой от экономического блицкрига: тот провалился и ударил по СГА и ЕС куда сильнее, чем по РФ, ибо мы самостоятельнее, чем они надеялись.
Всё это является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом.
Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/989764-novaia-ekonomicheskaia-era