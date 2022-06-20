Новая экономическая эра

Президент Путин объяснил: США и ЕС пытаются выжить ценой разорения остального мира.

Владимир Владимирович Путин прославлен, помимо прочего, тем, что ещё никто не смог точно предсказать его слова или дела. В пятницу на двадцать пятом Петербургском международном экономическом форуме многие ждали от него чуть ли не объявления войны. А он про глобальный мир.

«Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив», – сказал он.

Президент открытым текстом сказал: просчёты Запада на нас не перевалить.

Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот, где причины, и только в этом.

Президент открытым текстом объяснил: Соединённые Государства Америки и Европейский Союз пытаются выжить ценой разорения остального мира.

«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот, куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астрономическим ценам», – сказал президент.

Открытым текстом отмечу: мы деньги не печатаем, а зарабатываем. Поэтому президент справедливо горд нашей защитой от экономического блицкрига: тот провалился и ударил по СГА и ЕС куда сильнее, чем по РФ, ибо мы самостоятельнее, чем они надеялись.

Всё это является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/989764-novaia-ekonomicheskaia-era