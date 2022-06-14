Премьер-министр Италии Марио Драги среди европейских лидеров сегодня — в числе наиболее активных противников России. На саммите ЕС по Украине 30 мая он объяснил свою позицию и действия в отношении Москвы так: «Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. В то же время мы должны спросить себя, может ли быть полезным разговор с ним. Я скептически отношусь к полезности этих телефонных звонков, но есть причины и для них».

Однако, что значит: «Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну»? Победа Украины? Капитуляция России? — Драги не пояснил. Хотя уже ясно, что Украина не сможет победить Россию, даже если НАТО вступит в конфликт напрямую. Ибо в этом случае неизбежна перспектива эскалации, которая может привести к апокалипсическим последствиям.

Даже в отношении вопроса продовольственной безопасности (Драги на упомянутом саммите заявил, что есть «риск превращения ее в настоящую продовольственную катастрофу») — у него опять же «виноват Путин». Мол, если Путин и Россия будут вовлечены в возможную эскалацию, или даже в мировой конфликт, что будет с пшеницей? Сегодня представляется необходимым в первую очередь спасать африканские страны, но в этом случае прокормить остальной мир уже не получится.

Итальянцев настораживает, что Драги так решительно настроен на столь крайние и столь опасные для всей Европы, прежде всего, для Италии, действия. «Сегодня не может быть и речи ни о какой осторожности» — считает он, хотя, по определению, она должна быть обязательной со стороны любого лидера в такой щекотливой ситуации. Все это идет вразрез с итальянскими национальными интересами, ведет Италию к кризису, нищете, втягивает ее в чужую войну.

Спрашивается, что же «супер-Марио» (как прозвали премьер-министра правительства, которое так любит, чтобы его называли «правительством лучших» в Италии) с такой ​​же решимостью никогда не отстаивал интересы итальянцев в ЕС? Чтобы, скажем, решить проблему дефицита на рынке труда или отладить фискальную политику, которая необходима для того, чтобы вывести кризис цен (прежде всего на энергию) из рук спекулянтов? При этом государственные деньги для финансирования отправки итальянского оружия на Украину всегда находятся, и это не вызывает упреков со стороны Брюсселя.

На самом деле Италия входит в число стран, оказавших Киеву наибольшую военную поддержку. По данным «Kiel Institute for the World Economy», Италия занимает четвертое место по объему военной помощи Украине — 150 млн евро, уступая США (4,3 млрд), Эстонии (200 млн) и Великобритании (204 млн).

При этом полный список вооружений, отправленных на Украину, неизвестен. Итальянское правительство предпочло его засекретить, и парламент проголосовал за пустую доверенность до 31 декабря 2022 года.

Во всяком случае, из свидетельств, появившихся в СМИ в последние недели, известно, что Италия поставила киевскому режиму гаубицы FH-70, 155-мм гаубицы, тяжелую артиллерию, противотанковые средства, ПЗРК «Стингер», противотанковые ракеты «Милан», 120-мм минометы, пулеметы крупнокалиберные (Браунинг) и легкие (МG), бронежилеты, каски, к-пайки, пули и боеприпасы. Сколько оружия окажется в руках террористических и преступных группировок — никого не волнует.

И где они теперь те строгие голландские и немецкие «ястребы» ЕС, что постоянно обвиняли Италию в ее не правомерных расходах всякий раз, когда речь заходила о государственном долге, расходах на здравоохранение, образование, пенсии и т. д.? Почему сейчас никто из них не нападает яростно на итальянского премьера за подобные расходы, как раньше?

В то же время для европейских народов гораздо опаснее отправлять оружие на Украину, что может привести к их прямому вовлечению в конфликт, чем увеличивать или уменьшать цифры и коэффициенты взносов в Европейский Центральный Банк.

Между тем ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Драги не заставил себя долго ждать: «Кто хочет победить Россию, тот не знает истории».

На этом фоне парадоксальными выглядят предложение итальянского министра иностранных дел Луиджи Ди Майо о мирном плане, который был мертв уже до того, как он оформился, и телефонные звонки Драги президенту России.

«Я не вижу проблесков мира», — заявил Драги в ходе пресс-конференции после телефонного разговора 26 мая с Путиным. При этом итальянское руководство было убеждено, что сможет «втянуть» 60 миллионов граждан в эту необъявленную войну против РФ путём сильного давления на проправительственные СМИ.

Убедительные приемы пропаганды и психологического воздействия уже были до этого опробованы и применены с успехом на гражданах Италии за два года пандемии.

Однако теперь все работает не так, как ожидалось. Возможно, со временем у итальянского народа выработались «антитела» против подобной пропаганды, постоянной и навязчивой: газеты и телевидение уже не способны убеждать людей. Итальянский народ уже скептически относится к решению правительства безоговорочно удовлетворять любые требования Зеленского и поддержать Украину в противостоянии России.

Спустя три месяца после начала спецоперации российские диппредставительства в Италии продолжают получать цветы и послания со словами солидарности от простых итальянских граждан.

На «охоту на ведьм» и кампанию русофобии не могли не отреагировать российские дипломатические представители в Италии. 4 июня Посольство Российской Федерации опубликовало доклад о многочисленных случаях проявления русофобии в отношении российских граждан находящихся в Италии.

В ответ, в 6 июня, русский посол Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему сделано представление в связи с якобы «недопустимыми, оскорбительными» высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии. Генсекретарь МИД Италии Е.Ф. Секуи отверг обвинения в вовлеченности итальянских СМИ в «антироссийскую кампанию».

Посол, в свою очередь, акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в адрес России и ее руководства, подчеркнув, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную. Посол призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами.

Тот, кого сегодня в Италии называют «путинистом», на самом деле выражает пацифистскую идею, он против отправки оружия на Украину, он борется за дипломатическое решение проблемы. И зачастую он оказывается идеалистом, когда не боится запугать себя «позорными столбами» или «списками запретов».

А потому вызывает беспокойство то, что было опубликовано авторитетной итальянской национальной газетой Corriere della Sera в статье, озаглавленной: «Сеть Путина в Италии: кто инфлюэнсер и лидеры мнений, которые ведут пропаганду в пользу Москвы». В ней мы читаем: «Материал, собранный COPASIR, определяет каналы, используемые для пропаганды, и реконструирует контакты. Таким образом, «машина» запускает контринформацию в ключевые моменты, атакуя прокиевских политиков и поддерживая тех, кто на стороне русских».

COPASIR (Парламентский комитет по безопасности Республики) — орган парламента Итальянской Республики, осуществляющий парламентский контроль за деятельностью итальянских спецслужб. То есть вместо того, чтобы следить за спецслужбами, он решил следить за теми, кто предоставляет «неудобную» информацию. При этом сам комитет открыто нарушает статью 21 Конституции Италии (право свободно выражать свои мысли устно, письменно и любыми другими способами распространения), предоставляя газетам черные списки журналистов, комментаторов и телегостей. Их огульно, без каких-либо доказательств, обвиняют в том, что они якобы состоят на службе у Путина.

Такого жесткого столкновения между партиями и в Италии еще никогда не было, даже во времена холодной войны! Возникает закономерный вопрос — с какой стати COPASIR посягает на деятельность журналистов? В либеральных демократиях спецслужбы подобным не должны заниматься, а если они это делают, парламент обязан немедленно вмешаться, чтобы заблокировать их. Пока же ясно одно — ни о какой свободе прессы речи уже не идет.

А поскольку в Италии мы всегда находимся в состоянии между трагедией и комедией то, в конце концов, побеждает фарс: президент COPASIR вдруг заявил, что ничего якобы не знает ни о каких списках, и узнал о них только из Corriere della Sera.

Но это все равно ничего не меняет. Итальянским правительством продолжается демонстрация чередования мягкой и жесткой силы против России.

Так, министр обороны Италии Лоренцо Гуерини заявил: «Мы будем присутствовать, если парламент согласится, также в Венгрии и Болгарии с нашими контингентами».

«В Болгарии у нас будет руководство этой миссией, миссией НАТО, — пояснил министр, — по усилению сдерживания на восточном фланге». И не только оружием. Италия жаждет видеть своих военных на поле боя. И это в то время, как Россия никак и ни в чем ей не угрожает.

…Прекрасно сказал Сергей Лавров: «Кто хочет победить Россию, тот не знает истории». Хочется надеяться, что рано или поздно итальянские политики историю всё же подучат.





