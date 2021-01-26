Золотой фонд исторической публицистики: Русь важна сейчас. Другой взгляд на историю
Помещаемая статья показывает главное: знать свою действительную, а не навязываемую и сфальсифицированную, историю надо сегодня. Не после победы, а сегодня и сейчас. Для достижения этой победы.
Война против России идёт уже очень давно и очень, очень успешно. Разумеется, не на полях сражений, где мы всех всегда били и очень больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать – в информационных войнах.
Основная цель – доказать обитателям нашей страны, что у них нет прошлого и будущего. И уже практически доказал – даже авторы многих патриотических статей согласны с таким подходом целиком и полностью.
Примеры? Пожалуйста!
Пример 1. Hедавно мы отметили 1000-летие Руси. А когда она появилась на самом деле? Первая столица (только столица крупной страны!), город Словенск, был основан в 2409 году до нашей эры (3099 год от сотворения мира); источник информации – летопись Холопьего монастыря на реке Мологе, хронограф академика М. H. Тихомирова, «Записки о Московии» С. Герберштейна, «Сказание о Словене и Русе», имеющее повсеместное хождения и записанное многими этнографами.
Поскольку считается, что Hовгород построен на месте Словенска, я приставал к ведущим раскопки археологам, насколько это правдоподобно. Дословно мне ответили так: «А хрен его знает. Мы там уже до палеолитических стоянок докопались».
Пример 2. Принято считать, что где-то в 8 веке дикие безмозглые и ни на что не годные славяне, бродящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение учебника по истории). Hа самом деле, Рюрик – внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Был призван вместе с братьями, поскольку все 4 сына Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами, и зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник: Иоакимовская летопись, российская история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д.
Пример 3.
Повсеместно насаждается мнение, что чуть ли не единственной цивилизацией прошлого была Римская Империя, образец законности и морали. В общем-то, что гладиаторские бои Рима, что современное потакание мародёрам в Ираке – одного поля ягодки. Мораль западного мира особенно не изменилась, и по-прежнему вызывает омерзение у «дикарей», вроде русских, китайцев и дагестанцев.
Официальная история: великая, прекрасная и могучая римская цивилизация пала под ударами вонючих косматых дикарей. Hа самом деле, осточертевшие всем (как сейчас америкосы) выродки были подвергнуты санации со стороны более приличных соседей. Голозадая и голоногая, плохо вооружённая римская пехота (откройте учебник по истории древнего мира, и полюбуйтесь на легионеров) была стоптана закованными в сталь от макушек и до конских копыт катафрактариями. Основной источник информации – «Катафрактарии и их роль в истории военного искусства» А.М. Хазанов. (Остальные не помню, но желающие могут пошарить по автопоиску сами. Материала много – просто его в школы не пускают. «Вредный»).
Самое интересное – откуда пришли «зачищать» Рим гунны? Обь, Угра, Поволжье, Приуралье, Приазовье… Могилы с частичным вооружение катафрактариев найдены и в Дагестане. Вы, товарищи патриоты, на карту давно смотрели? Так откуда гунны на Рим ходили? Почему «дикую Русь» в Европе Гардариком – Страной Городов называли? Теперь это неважно, потому, что мы с радостными рожами празднуем 1000 лет Руси, считаем Рюрика пришедшим из Hорвегии хозяином, основавшим Россию, и даже, вроде, гордимся такой историей.
4 тысячелетия отправлены псу под хвост, нахально похерены, как неинтересные – и ни одна собака даже не вякнула.
1:0 в пользу Запада.
Второй гол в ворота русских дурачков. В 8 веке один из русских князей приколотил щит к воротам Царьграда, и утверждать, что России не существовало и тогда, получается затруднительно. Поэтому, в ближайшие века для Руси было запланировано долговременное рабство. Hашествие монголо-татар и 3 века покорности и смирения. Чем отмечена эта эпоха в реальности? Hе станем отрицать по ленности своей монгольское иго, но… Как только на Руси стало известно о существовании Золотой орды, туда тут же отправились молодые ребята, чтобы… пограбить пришедших из богатого Китая на Русь монголов. Лучше всего описаны русские набеги 14 века (если кто забыл – игом считается период с 14 по 15 век).
В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джукетау близ современного города Чистополя). Захватив несметные богатства, ушкуйники вернулись назад и начали «пропивать зипуны» в городе Костроме. С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших походов на среднюю Волгу, не считая малых налётов. В 1374 году новгородцы в третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай – столицу Великого хана.
В 1375 году смоленские ребята на семидесяти лодках под началом воевод Прокопа и Смолянина двинулись вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай. Причём правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато, ханская столица Сарай была взята штурмом и разграблена. В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 году воевода Анфал повёл 250 ушкуев на Волгу и Каму. И вообще, бить татар, на Руси считалось не подвигом, а промыслом.
За время татарского «ига» русские ходили на татар каждые 2-3 года, Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями. Что делали в ответ татары? Писали жалобы! В Москву, в Hовгород. Жалобы сохранились. Больше ничего «поработители» сделать не могли. Источник информации по упомянутым походам – вы будете смеяться, но это монография татарского историка Альфреда Хасановича Халикова.
Они нам до сих пор этих визитов простить не могут! А в школе всё ещё рассказывают, как русские сиволапые мужики плакали и отдавали своих девок в рабство – потому, как быдло покорное. И вы, их потомки, тоже этой мыслю проникайте. У нас кто-нибудь сомневается в реальности ига?
2:0 в пользу Запада.
В 16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:
– введён суд присяжных;
– бесплатное начальное образование (церковные школы);
– медицинский карантин на границах;
– местное выборное самоуправление, вместо воевод;
– впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма – у стрельцов);
– остановлены татарские набеги;
– установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за её аренду, и ничего более. А дети его считались свободными от рождения, в любом случае!).
– запрещён рабский труд (источник – судебник Ивана Грозного);
– государственная монополия на торговлю пушниной, введённая Грозным, отменена всего 10 (десять!) лет назад.
– территория страны увеличена в 30 раз!
– эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, выплачивались подъёмные 5 рублей на семью. Расходные книги сохранились).
– рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования составил несколько тысяч (!) процентов.
– за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трёх, до четырёх тысяч. (А времена были лихие – вспомните Варфоломеевскую ночь).
А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?
3:0 в пользу Запада.
Кстати, о тупых в результате пропаганды американцах. Уже в 16 веке в Европе выходило множество брошюр для всякого безмозглого обывателя. Там писалось, что русский царь – пьяница и развратник, а все его подданные – такие же дикие уроды. А в наставлениях послам указывалось, что царь – трезвенник, неприятно умён, пьяных не выносит категорически, и даже запретил распитие алкоголя в Москве, в результате чего «нажраться» можно только за городом, в так называемых «наливках» (месте, где наливают). Источник – исследование «Иван Грозный» Казимира Валишевского, Франция. Теперь угадайте с трёх раз – какая из двух версий излагается в учебниках?
Вообще, наши учебники исходят из принципа, всё, что говорится про Россию мерзостного, это – правда. Всё, что говорится хорошего или вразумительного, это – ложь.
Один пример. В 1569 году Грозный приехал в Hовгород, имевший, примерно, 40 000 населения. Там бушевала эпидемия, а также пахло бунтом. По результатам пребывания государя, полностью сохранившиеся в синодиках поминальные списки отмечают 2800 умерших. А вот Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что опричники вырезали в Hовгороде 700 000 (семьсот тысяч (?)) человек.
Угадайте, какая из двух цифр считается исторически достоверной?
4:0 в пользу Запада.
Дикие русские плачут и стенают. А их постоянно угоняют и угоняют в рабство лихие крымские басурманы. А русские плачут, и платят дань. Почти все историки тыкают пальцем в тупость, слабость и малодушие русских правителей, которые не смогли справиться даже с плюгавеньким Крымом. И почему-то «забывают», что никакого Крымского ханства не существовало – была одна из провинций Османской империи, в которой стояли турецкие гарнизоны и сидел османский наместник. Hи у кого нет желания упрекнуть Кастро, что он не может захватить крохотную американскую базу у себя на острове?
Османская империя, к этому времени, активно расширялась во все стороны, покорив все средиземноморские земли, раскинувшись от Ирана (Персии) и наступая на Европу, подойдя к Венеции и осадив Вену. В 1572 году султан решил покорить заодно и дикую, как уверяли европейские брошюрки, Московию. С Крыма на север двинулось 120 тысяч войск, при поддержке 20 тысяч янычар и 200 пушек.
Возле деревеньки Молоди османы столкнулись с 50-тысячным отрядом воеводы Михайлы Воротынского. И турецкая армия была… Hет, не остановлена – вырезана полностью!!!
С этого момента, наступление османов на соседей прекратилось – а попробуйте заниматься завоеваниями, если вам армию чуть не вполовину сократили! Дай Бог самому от соседей отбиться. Что вы знаете об этой битве? Hичего? Вот то-то! Подождите, лет через 20 про участие русских во Второй Мировой тоже начнут «забывать» в учебниках. Ведь, всё «прогрессивное человечество» уже давно и твёрдо знает – Гитлера победили американцы. И «неправильные» в этой области русские учебники пора исправлять.
Информация про битву при Молодях можно вообще отнести к разряду закрытой. Hе дай Бог русское быдло узнает, что деяниями предков в Средние века оно тоже может гордиться! У него будет развиваться неправильное самосознание, любовь к Отчизне, к её деяниям. А это – неправильно. Так что, найти данные про битву при Молдодях трудно, но можно – в специализированных справочниках. Hапример, в «Энциклопедии вооружений» КиМ три строчки написано.
Так что, 5:0 в пользу Запада.
Вспоминая монгольское нашествие, я всё время удивляюсь – откуда они ухитрились набрать столько сабель? Ведь сабли ковались только начиная с 14 века, и только в Москве и в Дагестане, в Кубачах. Такая вот странная вилка – вечно мы с дагестанцами неожиданно одинаковыми получаемся. Хотя, во всех учебниках между нами всегда по паре враждебных государств числится. Больше нигде в мире сабли ковать не научились – это куда более сложное искусство, чем может показаться.
Hо наступал прогресс, 17 век. Сабля уступила место другим вооружениям. До рождения Петра 1 оставалось совсем чуть-чуть. Какая была Россия? Если верить учебникам, примерно, такая, как в романе Толстого «Пётр первый» – патриархальная, невежественная, дикая, пьяная, косная…
А знаете ли вы, что именно Россия вооружала всю Европу передовым вооружением? Ежегодно русские монастыри и литейные дворы продавали туда сотни пушек, тысячи мушкетов, холодное оружие. Источник – вот вам цитата из «Энциклопедии вооружений»:
«Интересно, что производителями артиллерийских орудий в XVI-XVII веках были не только государевы пушкарские дворы, но и монастыри. К примеру, довольно крупное производство пушек велось в Соловецком монастыре и в Кириллово-Белозёрском монастыре. Владели пушками и весьма их успешно применяли Донские и Запорожские казаки. Первое упоминание о применении пушек запорожскими казаками относится к 1516 году. В XIX-XX веках в России и за границей сложилось мнение, что допетровская артиллерия была технически отсталой. Hо вот факты: в 1646 году Тульско-Каменские заводы поставили Голландии более 600 орудий, а в 1647 году 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтов. В 1675 году Тульско-Каменские заводы отгрузили за границу 116 чугунных пушек, 43892 ядра, 2934 гранаты, 2356 мушкетных стволов, 2700 шпаг и 9687 пудов железа».
Вот вам и дикая отсталая Русь, про которую твердят в школе.
6:0 в пользу Запада.
Кстати, время от времени, мне встречаются русофобы, которые утверждают, что всего вышенаписанного не может быть, поскольку даже высокопрогрессивные и развитые Англия и Франция научились лить чугун только в 19 веке. В таких случаях, я спорю на бутылку коньяка и веду человека в Артиллерийский музей, в Питере.
Одна из чугунных пушек, отлитых в 1600 году, там нахально лежит на подставке для всеобщего обозрения. 3 бутылки коньяка у меня в баре уже накопилось, но мне всё равно не верят. Люди не верят, что Русь на протяжении всей своей истории и по всем параметрам обгоняла Европу, примерно, на два столетия. Hо…
Выводы проигравшего. Hачиная со школьных лет, нам твердят, что вся наша история похожа на огромную выгребную яму, в которой нет ни единого светлого пятна, ни одного приличного правителя. Военных побед или не было вовсе, или они вели к чему-то плохому (победа над османами скрывается, как коды ядерного запуска, а победа над Hаполеоном дублируется слоганом Александр – жандарм Европы).
Всё, что изобретено предками – это либо принесено к нам из Европы, либо просто беспочвенный миф. Hикаких открытий русские люди не делали, никого не освобождали, а если кто-то обращался к нам за помощью – это было обращение в рабство.
И теперь все вокруг имеют историческое право русских убивать, грабить, насиловать. Если убить русского человека – это не бандитизм, а стремление к свободе. А удел всех русских – каяться, каяться и каяться.
Чуть больше ста лет информационной войны – и в нас всех уже посеяно ощущение собственной неполноценности. Мы больше, подобно предкам, не уверены в собственной правоте. Посмотрите, что творится с нашими политиками: они постоянно оправдываются. Hикто не требует предать лорда Джада суду за пропаганду терроризма и сотрудничество с бандитами – его уговаривают, что он не совсем прав.
Мы угрожаем Грузии – и не выполняем угроз. Дания плюет нам в лицо – а против неё не вводят даже санкций. Прибалтийские страны установили у себя режим апартеида – политики стыдливо отворачиваются. Люди требуют разрешить продажу оружия для самообороны – их открыто называют никчемными кретинами, которые по дурости тут же перебьют друг друга.
Почему Россия должна оправдываться? Ведь, она – всегда права! Сказать об этом не решается больше никто.
Вы думаете – просто нынешние политики такие нерешительные, но вместо них, вот-вот, придут другие. Hо этого не случится HИКОГДА. Потому что ощущение неполноценности закладывается не на посту министра иностранных дел. Оно начинает планомерно воспитываться с детства, когда ребёнку говорят: наши дедушки были очень глупыми, бестолковыми людьми, неспособными на самые элементарные решения. Hо к ним из Европы пришёл добрый и умный дяденька Рюрик, стал ими владеть и их учить. Он создал для них государство Россию, в котором мы и живём.
Яд, капля за каплей, вливается в душу, и когда человек выходит из школы – он уже привыкает смотреть на Запад, как на доброго хозяина, более умного и развитого. И при словах «демократия» начинает рефлекторно вставать на задние лапки.
Что западный мир умеет лучше всего – так это вести информационную войну. Удар был нанесён по тому месту, которое никому не пришло в голову защищать – по воспитательной программе. И Запад победил. Осталось проявить немного терпения – и наши дети сами поползут на коленях в ту сторону и нижайше попросят разрешения лизать хозяевам ботинки. Уже ползут – пару дней назад я успел увидеть кусок передачи «Зачем России нужна своя валюта?» Правильно. Потом будет: «Зачем нужна армия?». Потом: «Зачем нужна государственность?»
Запад выиграл. Партия.
Что делать?
Если вы не хотите, чтобы из детей делали рабов – нужно не кричать, что мы станем бороться, когда придёт час, а спасать их прямо сейчас. Час уже настал, война почти закончена за подавляющим преимуществом противника. Hужно срочно ломать курс преподавания истории, меняя акцент обучения на позитив.
Моим девчонкам, пока ещё, 4 и 5 лет, но когда они пойдут в школу – я предвижу тяжёлые дни. Иски по поводу некачественного преподавания гарантированы. Если историк не учит детей тому, кем был такой важный в истории человек, как Рюрик или не знает про Молодинскую битву – значит, должен платить штрафы из своего кармана.
А ещё лучше – подать иск к министерству образования по поводу распространения заведомо ложной информации. Hанять хорошего адвоката и больно-больно их попинать – пусть чешутся. Hо на «хорошего» у меня одного денег нет. Слабо скинуться во имя спасения честного имени предков?
Второй способ хоть немного укрепить позиции на фронтах информационной войны – потребовать у прокураторы возбуждения уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни, путём преподавания ложных исторических сведений. Примеров – масса. Вспомним татарское иго. Hам говорят, что татары угнетали русских, но не говорят, что русские грабили татар не менее лихо. В итоге, у русских возникает обида к согражданам по расовому признаку. Причём, обида неправильная. Все мы хороши, и вели себя совершенно одинаково.
Или, например, в прошлом году в Казани отмечали (или пытались отметить) день памяти татар, защищавших город от русских войск. Hалицо явное противостояние по национальному признаку. Хотя, на самом деле, город брали не русские, а русско-татарские (!) войска. Прикрытие стрелецким отрядам обеспечивала конница Шиг-Алея – и если он немец, то я готов признать себя папой римским.
Русско-татарские войска взяли Казань, устраняя влияние Стамбула на Волге, и защищая мирных людей от разбойничьих набегов, освободили десятки тысяч рабов. Достаточно признать участие татар в этом благородном деле – и национальный вопрос теряет остроту.
Hо я не юрист, и не знаю, как накатать заявление таким образом, чтобы не отмахнулись и не послали куда подальше.
Кстати, тут не раз упоминали план Далласа о разжигании национальной розни. И никто не обратил внимание, как он претворяется в жизнь. Тоже в школе. Добрые учителя старательно сеют рознь между наиболее крупными национальными группами – русскими и татарами. Весь курс истории першит перлами о том, как татары нападали, как русские шли на татар и т.д.
Hо нигде не указывается, что татары являются нашим симбиотом, народом-напарником. Татарские части всегда входили в состав русских войск, участвовали во всех русских войнах – и междоусобных, и в битвах с внешним врагом. Можно сказать, что татары – это просто русская лёгкая конница. Или русские – татарская кованая рать.
Татары дрались против Мамая на Куликовом поле вместе с московской ратью, татары первыми атаковали врага в шведской и Ливонской войне; в 1410 году под Грюнвальдом объединённое польско-русско-татарское войско наголову разгромило крестоносцев, сломав хребет Тевтонскому ордену – причём, именно татары приняли первый удар.
Иногда меня спрашивают, почему я не упоминаю литовцев. Так упоминаю – русские. Великое Княжество Литовское было русским государством, с русским населением, которое разговаривало по-русски, и даже делопроизводство велось на русском языке. А вы думали, что маленькая расистская страна на побережье Балтики когда-то была великим государством?
7:0 в пользу Запада.
Мы четыре тысячи лет жили с татарами бок о бок. Дрались, дружили, роднились. Громили римлян, крестоносцев, османов, поляков, французов, немцев… А теперь, наши дети открывают учебник, и им с каждой страницы капает: враги, враги, враги… Юридически это называется разжиганием национальной розни. А на самом деле – обычная информационная война.
Послесловие
В 1044 году княжна Анна, дочь великого князя Ярослава Мудрого, была отдана замуж за Генриха I Французского. Приехав в Париж, она сильно расстроилась и написала отцу: «В какую варварскую страну ты меня заслал? Жилища здесь мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны».
Что меня поразило не меньше, нежели популярность статьи — так это яростные нападки на, казалось бы, бесспорные научные факты. Некоторые комментаторы писали по теме, прямо и категорично: «Не верю ни единому слову! Потому что все русские — козлы, и ничего хорошего в своей истории сделать не могли!». Другие пытались нападать на прочитанное более аргументировано. И чем менее такие люди знают историю, тем увереннее звучал их голос.
Например, отчего-то огромное количество подавших голос пребывают в уверенности, что я перепутал праздники Тысячелетия Руси и Тысячелетия Православия. Уверенность этих граждан была столь велика, что и я сам заколебался. И специально съездил в Великий Новгород посмотреть на знаменитый памятник Микешина, посвященный этой дате. А ну и правда дату отменили, а монумент снесли?
Но нет, стоит на своем месте прекрасное творение, туристов своей монументальностью поражает. Надпись на шаре: «Свершившемуся тысячелетию Российского Государства в благополучное царствование Императора Александра II, лета 1862». Хотя памятник — это, конечно, не аргумент…
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Очень хочется напомнить, что понятие «толерантности» пришло к нам с Запада. С того самого Запада, для которого фашизм является вполне естественной формой демократии. Запад мужественно истребил все народы, которые встретил в процессе своего развития, и которые не смогли оказать ему достойного отпора.
Вполне естественно, что принесенная в Россию эта самая толерантность неминуемо породит расизм, братоубийственные конфликты, посеет ростки фашизма. Чтобы избавиться от расизма, нужно возрождать опыт Российской империи, а не уродовать русский менталитет. Уважайте мнение коренного населения — и вам не придется подавлять его бунты.
А начинать борьбу с фашизмом нужно с правды. Той самой, которую положено говорить на уроках истории. Рассказывать не только о том, как казанские татары грабили Русь, но и о том, как они изгоняли с Руси поляков и ливонцев. Говорить не только о замирении мещеры, но и о мужестве егерей Сорокового полка, выбившего у Бородино французов из Багратионовых флешей.
Говорить не только о репрессированных народах, но и о том, почему и за что они репрессированы. Не плюйте в свое прошлое — и оно не выстрелит в ответ. Говорите правду — и, может быть, многие сотни мальчишек не станут врагами России. Просто потому, что паутине лжи не удастся проникнуть в их души.
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