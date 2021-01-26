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ПРОЗОРОВ Александр Дмитриевич



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Принято считать, что где-то в 8 веке дикие безмозглые и ни на что не годные славяне, бродящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение учебника по истории). Hа самом деле, Рюрик – внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Был призван вместе с братьями, поскольку все 4 сына Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами, и зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник: Иоакимовская летопись, российская история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д.Повсеместно насаждается мнение, что чуть ли не единственной цивилизацией прошлого была Римская Империя, образец законности и морали. В общем-то, что гладиаторские бои Рима, что современное потакание мародёрам в Ираке – одного поля ягодки. Мораль западного мира особенно не изменилась, и по-прежнему вызывает омерзение у «дикарей», вроде русских, китайцев и дагестанцев.Официальная история: великая, прекрасная и могучая римская цивилизация пала под ударами вонючих косматых дикарей. Hа самом деле, осточертевшие всем (как сейчас америкосы) выродки были подвергнуты санации со стороны более приличных соседей. Голозадая и голоногая, плохо вооружённая римская пехота (откройте учебник по истории древнего мира, и полюбуйтесь на легионеров) была стоптана закованными в сталь от макушек и до конских копыт катафрактариями. Основной источник информации – «Катафрактарии и их роль в истории военного искусства» А.М. Хазанов. (Остальные не помню, но желающие могут пошарить по автопоиску сами. Материала много – просто его в школы не пускают. «Вредный»).Самое интересное – откуда пришли «зачищать» Рим гунны? Обь, Угра, Поволжье, Приуралье, Приазовье… Могилы с частичным вооружение катафрактариев найдены и в Дагестане. Вы, товарищи патриоты, на карту давно смотрели? Так откуда гунны на Рим ходили? Почему «дикую Русь» в Европе Гардариком – Страной Городов называли? Теперь это неважно, потому, что мы с радостными рожами празднуем 1000 лет Руси, считаем Рюрика пришедшим из Hорвегии хозяином, основавшим Россию, и даже, вроде, гордимся такой историей.4 тысячелетия отправлены псу под хвост, нахально похерены, как неинтересные – и ни одна собака даже не вякнула.Второй гол в ворота русских дурачков. В 8 веке один из русских князей приколотил щит к воротам Царьграда, и утверждать, что России не существовало и тогда, получается затруднительно. Поэтому, в ближайшие века для Руси было запланировано долговременное рабство. Hашествие монголо-татар и 3 века покорности и смирения. Чем отмечена эта эпоха в реальности? Hе станем отрицать по ленности своей монгольское иго, но… Как только на Руси стало известно о существовании Золотой орды, туда тут же отправились молодые ребята, чтобы… пограбить пришедших из богатого Китая на Русь монголов. Лучше всего описаны русские набеги 14 века (если кто забыл – игом считается период с 14 по 15 век).В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джукетау близ современного города Чистополя). Захватив несметные богатства, ушкуйники вернулись назад и начали «пропивать зипуны» в городе Костроме. С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших походов на среднюю Волгу, не считая малых налётов. В 1374 году новгородцы в третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай – столицу Великого хана.В 1375 году смоленские ребята на семидесяти лодках под началом воевод Прокопа и Смолянина двинулись вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай. Причём правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато, ханская столица Сарай была взята штурмом и разграблена. В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 году воевода Анфал повёл 250 ушкуев на Волгу и Каму. И вообще, бить татар, на Руси считалось не подвигом, а промыслом.За время татарского «ига» русские ходили на татар каждые 2-3 года, Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями. Что делали в ответ татары? Писали жалобы! В Москву, в Hовгород. Жалобы сохранились. Больше ничего «поработители» сделать не могли. Источник информации по упомянутым походам – вы будете смеяться, но это монография татарского историка Альфреда Хасановича Халикова.Они нам до сих пор этих визитов простить не могут! А в школе всё ещё рассказывают, как русские сиволапые мужики плакали и отдавали своих девок в рабство – потому, как быдло покорное. И вы, их потомки, тоже этой мыслю проникайте. У нас кто-нибудь сомневается в реальности ига?В 16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:– введён суд присяжных;– бесплатное начальное образование (церковные школы);– медицинский карантин на границах;– местное выборное самоуправление, вместо воевод;– впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма – у стрельцов);– остановлены татарские набеги;– установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за её аренду, и ничего более. А дети его считались свободными от рождения, в любом случае!).– запрещён рабский труд (источник – судебник Ивана Грозного);– государственная монополия на торговлю пушниной, введённая Грозным, отменена всего 10 (десять!) лет назад.– территория страны увеличена в 30 раз!– эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, выплачивались подъёмные 5 рублей на семью. Расходные книги сохранились).– рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования составил несколько тысяч (!) процентов.– за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трёх, до четырёх тысяч. (А времена были лихие – вспомните Варфоломеевскую ночь).А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?Кстати, о тупых в результате пропаганды американцах. Уже в 16 веке в Европе выходило множество брошюр для всякого безмозглого обывателя. Там писалось, что русский царь – пьяница и развратник, а все его подданные – такие же дикие уроды. А в наставлениях послам указывалось, что царь – трезвенник, неприятно умён, пьяных не выносит категорически, и даже запретил распитие алкоголя в Москве, в результате чего «нажраться» можно только за городом, в так называемых «наливках» (месте, где наливают). Источник – исследование «Иван Грозный» Казимира Валишевского, Франция. Теперь угадайте с трёх раз – какая из двух версий излагается в учебниках?Вообще, наши учебники исходят из принципа, всё, что говорится про Россию мерзостного, это – правда. Всё, что говорится хорошего или вразумительного, это – ложь.. В 1569 году Грозный приехал в Hовгород, имевший, примерно, 40 000 населения. Там бушевала эпидемия, а также пахло бунтом. По результатам пребывания государя, полностью сохранившиеся в синодиках поминальные списки отмечают 2800 умерших. А вот Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что опричники вырезали в Hовгороде 700 000 (семьсот тысяч (?)) человек.Угадайте, какая из двух цифр считается исторически достоверной?Дикие русские плачут и стенают. А их постоянно угоняют и угоняют в рабство лихие крымские басурманы. А русские плачут, и платят дань. Почти все историки тыкают пальцем в тупость, слабость и малодушие русских правителей, которые не смогли справиться даже с плюгавеньким Крымом. И почему-то «забывают», что никакого Крымского ханства не существовало – была одна из провинций Османской империи, в которой стояли турецкие гарнизоны и сидел османский наместник. Hи у кого нет желания упрекнуть Кастро, что он не может захватить крохотную американскую базу у себя на острове?Османская империя, к этому времени, активно расширялась во все стороны, покорив все средиземноморские земли, раскинувшись от Ирана (Персии) и наступая на Европу, подойдя к Венеции и осадив Вену. В 1572 году султан решил покорить заодно и дикую, как уверяли европейские брошюрки, Московию. С Крыма на север двинулось 120 тысяч войск, при поддержке 20 тысяч янычар и 200 пушек.Возле деревеньки Молоди османы столкнулись с 50-тысячным отрядом воеводы Михайлы Воротынского. И турецкая армия была… Hет, не остановлена – вырезана полностью!!!С этого момента, наступление османов на соседей прекратилось – а попробуйте заниматься завоеваниями, если вам армию чуть не вполовину сократили! Дай Бог самому от соседей отбиться. Что вы знаете об этой битве? Hичего? Вот то-то! Подождите, лет через 20 про участие русских во Второй Мировой тоже начнут «забывать» в учебниках. Ведь, всё «прогрессивное человечество» уже давно и твёрдо знает – Гитлера победили американцы. И «неправильные» в этой области русские учебники пора исправлять.Информация про битву при Молодях можно вообще отнести к разряду закрытой. Hе дай Бог русское быдло узнает, что деяниями предков в Средние века оно тоже может гордиться! У него будет развиваться неправильное самосознание, любовь к Отчизне, к её деяниям. А это – неправильно. Так что, найти данные про битву при Молдодях трудно, но можно – в специализированных справочниках. Hапример, в «Энциклопедии вооружений» КиМ три строчки написано.Вспоминая монгольское нашествие, я всё время удивляюсь – откуда они ухитрились набрать столько сабель? Ведь сабли ковались только начиная с 14 века, и только в Москве и в Дагестане, в Кубачах. Такая вот странная вилка – вечно мы с дагестанцами неожиданно одинаковыми получаемся. Хотя, во всех учебниках между нами всегда по паре враждебных государств числится. Больше нигде в мире сабли ковать не научились – это куда более сложное искусство, чем может показаться.Hо наступал прогресс, 17 век. Сабля уступила место другим вооружениям. До рождения Петра 1 оставалось совсем чуть-чуть. Какая была Россия? Если верить учебникам, примерно, такая, как в романе Толстого «Пётр первый» – патриархальная, невежественная, дикая, пьяная, косная…А знаете ли вы, что именно Россия вооружала всю Европу передовым вооружением? Ежегодно русские монастыри и литейные дворы продавали туда сотни пушек, тысячи мушкетов, холодное оружие. Источник – вот вам цитата из «Энциклопедии вооружений»:«Интересно, что производителями артиллерийских орудий в XVI-XVII веках были не только государевы пушкарские дворы, но и монастыри. К примеру, довольно крупное производство пушек велось в Соловецком монастыре и в Кириллово-Белозёрском монастыре. Владели пушками и весьма их успешно применяли Донские и Запорожские казаки. Первое упоминание о применении пушек запорожскими казаками относится к 1516 году. В XIX-XX веках в России и за границей сложилось мнение, что допетровская артиллерия была технически отсталой. Hо вот факты: в 1646 году Тульско-Каменские заводы поставили Голландии более 600 орудий, а в 1647 году 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтов. В 1675 году Тульско-Каменские заводы отгрузили за границу 116 чугунных пушек, 43892 ядра, 2934 гранаты, 2356 мушкетных стволов, 2700 шпаг и 9687 пудов железа».Вот вам и дикая отсталая Русь, про которую твердят в школе.Кстати, время от времени, мне встречаются русофобы, которые утверждают, что всего вышенаписанного не может быть, поскольку даже высокопрогрессивные и развитые Англия и Франция научились лить чугун только в 19 веке. В таких случаях, я спорю на бутылку коньяка и веду человека в Артиллерийский музей, в Питере.Одна из чугунных пушек, отлитых в 1600 году, там нахально лежит на подставке для всеобщего обозрения. 3 бутылки коньяка у меня в баре уже накопилось, но мне всё равно не верят. Люди не верят, что Русь на протяжении всей своей истории и по всем параметрам обгоняла Европу, примерно, на два столетия. Hо…Выводы проигравшего. Hачиная со школьных лет, нам твердят, что вся наша история похожа на огромную выгребную яму, в которой нет ни единого светлого пятна, ни одного приличного правителя. Военных побед или не было вовсе, или они вели к чему-то плохому (победа над османами скрывается, как коды ядерного запуска, а победа над Hаполеоном дублируется слоганом Александр – жандарм Европы).Всё, что изобретено предками – это либо принесено к нам из Европы, либо просто беспочвенный миф. Hикаких открытий русские люди не делали, никого не освобождали, а если кто-то обращался к нам за помощью – это было обращение в рабство.И теперь все вокруг имеют историческое право русских убивать, грабить, насиловать. Если убить русского человека – это не бандитизм, а стремление к свободе. А удел всех русских – каяться, каяться и каяться.Чуть больше ста лет информационной войны – и в нас всех уже посеяно ощущение собственной неполноценности. Мы больше, подобно предкам, не уверены в собственной правоте. Посмотрите, что творится с нашими политиками: они постоянно оправдываются. Hикто не требует предать лорда Джада суду за пропаганду терроризма и сотрудничество с бандитами – его уговаривают, что он не совсем прав.Мы угрожаем Грузии – и не выполняем угроз. Дания плюет нам в лицо – а против неё не вводят даже санкций. Прибалтийские страны установили у себя режим апартеида – политики стыдливо отворачиваются. Люди требуют разрешить продажу оружия для самообороны – их открыто называют никчемными кретинами, которые по дурости тут же перебьют друг друга.Почему Россия должна оправдываться? Ведь, она – всегда права! Сказать об этом не решается больше никто.Вы думаете – просто нынешние политики такие нерешительные, но вместо них, вот-вот, придут другие. Hо этого не случится HИКОГДА. Потому что ощущение неполноценности закладывается не на посту министра иностранных дел. Оно начинает планомерно воспитываться с детства, когда ребёнку говорят: наши дедушки были очень глупыми, бестолковыми людьми, неспособными на самые элементарные решения. Hо к ним из Европы пришёл добрый и умный дяденька Рюрик, стал ими владеть и их учить. Он создал для них государство Россию, в котором мы и живём.Яд, капля за каплей, вливается в душу, и когда человек выходит из школы – он уже привыкает смотреть на Запад, как на доброго хозяина, более умного и развитого. И при словах «демократия» начинает рефлекторно вставать на задние лапки.Что западный мир умеет лучше всего – так это вести информационную войну. Удар был нанесён по тому месту, которое никому не пришло в голову защищать – по воспитательной программе. И Запад победил. Осталось проявить немного терпения – и наши дети сами поползут на коленях в ту сторону и нижайше попросят разрешения лизать хозяевам ботинки. Уже ползут – пару дней назад я успел увидеть кусок передачи «Зачем России нужна своя валюта?» Правильно. Потом будет: «Зачем нужна армия?». Потом: «Зачем нужна государственность?»Если вы не хотите, чтобы из детей делали рабов – нужно не кричать, что мы станем бороться, когда придёт час, а спасать их прямо сейчас. Час уже настал, война почти закончена за подавляющим преимуществом противника. Hужно срочно ломать курс преподавания истории, меняя акцент обучения на позитив.Моим девчонкам, пока ещё, 4 и 5 лет, но когда они пойдут в школу – я предвижу тяжёлые дни. Иски по поводу некачественного преподавания гарантированы. Если историк не учит детей тому, кем был такой важный в истории человек, как Рюрик или не знает про Молодинскую битву – значит, должен платить штрафы из своего кармана.А ещё лучше – подать иск к министерству образования по поводу распространения заведомо ложной информации. Hанять хорошего адвоката и больно-больно их попинать – пусть чешутся. Hо на «хорошего» у меня одного денег нет. Слабо скинуться во имя спасения честного имени предков?Второй способ хоть немного укрепить позиции на фронтах информационной войны – потребовать у прокураторы возбуждения уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни, путём преподавания ложных исторических сведений. Примеров – масса. Вспомним татарское иго. Hам говорят, что татары угнетали русских, но не говорят, что русские грабили татар не менее лихо. В итоге, у русских возникает обида к согражданам по расовому признаку. Причём, обида неправильная. Все мы хороши, и вели себя совершенно одинаково.Или, например, в прошлом году в Казани отмечали (или пытались отметить) день памяти татар, защищавших город от русских войск. Hалицо явное противостояние по национальному признаку. Хотя, на самом деле, город брали не русские, а русско-татарские (!) войска. Прикрытие стрелецким отрядам обеспечивала конница Шиг-Алея – и если он немец, то я готов признать себя папой римским.Русско-татарские войска взяли Казань, устраняя влияние Стамбула на Волге, и защищая мирных людей от разбойничьих набегов, освободили десятки тысяч рабов. Достаточно признать участие татар в этом благородном деле – и национальный вопрос теряет остроту.Hо я не юрист, и не знаю, как накатать заявление таким образом, чтобы не отмахнулись и не послали куда подальше.Кстати, тут не раз упоминали план Далласа о разжигании национальной розни. И никто не обратил внимание, как он претворяется в жизнь. Тоже в школе. Добрые учителя старательно сеют рознь между наиболее крупными национальными группами – русскими и татарами. Весь курс истории першит перлами о том, как татары нападали, как русские шли на татар и т.д.Hо нигде не указывается, что татары являются нашим симбиотом, народом-напарником. Татарские части всегда входили в состав русских войск, участвовали во всех русских войнах – и междоусобных, и в битвах с внешним врагом. Можно сказать, что татары – это просто русская лёгкая конница. Или русские – татарская кованая рать.Татары дрались против Мамая на Куликовом поле вместе с московской ратью, татары первыми атаковали врага в шведской и Ливонской войне; в 1410 году под Грюнвальдом объединённое польско-русско-татарское войско наголову разгромило крестоносцев, сломав хребет Тевтонскому ордену – причём, именно татары приняли первый удар.Иногда меня спрашивают, почему я не упоминаю литовцев. Так упоминаю – русские. Великое Княжество Литовское было русским государством, с русским населением, которое разговаривало по-русски, и даже делопроизводство велось на русском языке. А вы думали, что маленькая расистская страна на побережье Балтики когда-то была великим государством?Мы четыре тысячи лет жили с татарами бок о бок. Дрались, дружили, роднились. Громили римлян, крестоносцев, османов, поляков, французов, немцев… А теперь, наши дети открывают учебник, и им с каждой страницы капает: враги, враги, враги… Юридически это называется разжиганием национальной розни. А на самом деле – обычная информационная война.В 1044 году княжна Анна, дочь великого князя Ярослава Мудрого, была отдана замуж за Генриха I Французского. Приехав в Париж, она сильно расстроилась и написала отцу: «В какую варварскую страну ты меня заслал? Жилища здесь мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны».Что меня поразило не меньше, нежели популярность статьи — так это яростные нападки на, казалось бы, бесспорные научные факты. Некоторые комментаторы писали по теме, прямо и категорично: «Не верю ни единому слову! Потому что все русские — козлы, и ничего хорошего в своей истории сделать не могли!». Другие пытались нападать на прочитанное более аргументировано. И чем менее такие люди знают историю, тем увереннее звучал их голос.Например, отчего-то огромное количество подавших голос пребывают в уверенности, что я перепутал праздники Тысячелетия Руси и Тысячелетия Православия. Уверенность этих граждан была столь велика, что и я сам заколебался. И специально съездил в Великий Новгород посмотреть на знаменитый памятник Микешина, посвященный этой дате. А ну и правда дату отменили, а монумент снесли?Но нет, стоит на своем месте прекрасное творение, туристов своей монументальностью поражает. Надпись на шаре: «Свершившемуся тысячелетию Российского Государства в благополучное царствование Императора Александра II, лета 1862». Хотя памятник — это, конечно, не аргумент…Очень хочется напомнить, что понятие «толерантности» пришло к нам с Запада. С того самого Запада, для которого фашизм является вполне естественной формой демократии. Запад мужественно истребил все народы, которые встретил в процессе своего развития, и которые не смогли оказать ему достойного отпора.Вполне естественно, что принесенная в Россию эта самая толерантность неминуемо породит расизм, братоубийственные конфликты, посеет ростки фашизма. Чтобы избавиться от расизма, нужно возрождать опыт Российской империи, а не уродовать русский менталитет. Уважайте мнение коренного населения — и вам не придется подавлять его бунты.А начинать борьбу с фашизмом нужно с правды. Той самой, которую положено говорить на уроках истории. Рассказывать не только о том, как казанские татары грабили Русь, но и о том, как они изгоняли с Руси поляков и ливонцев. Говорить не только о замирении мещеры, но и о мужестве егерей Сорокового полка, выбившего у Бородино французов из Багратионовых флешей.Говорить не только о репрессированных народах, но и о том, почему и за что они репрессированы.Говорите правду — и, может быть, многие сотни мальчишек не станут врагами России. Просто потому, что паутине лжи не удастся проникнуть в их души.