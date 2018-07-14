Шквал новых данных по молекулярной истории человечества (1.1)

В наших публикациях мы много раз говорили о том, что наступает время, когда историки поймут, что без данных ДНК-генеалогии их наука прогрессивно отстает от того, какой могла бы быть. К сожалению, среди современных историков только единицы поняли эту простую мысль.

В заглавие этой статьи можно было бы поставить «по молекулярной археологии человечества», поскольку археология, как известно, это наука, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Поскольку «вещественные источники» в рассматриваемых в настоящей статье материалах – это ископаемые ДНК человека, то предмет исследования – источники молекулярной природы. Более того, мы выйдем за пределы археологии при обсуждении материала, потому речь пойдет о молекулярной истории, или, по-другому, о ДНК-генеалогии человечества.

Напомним о результатах наших исследований методами ДНК-генеалогии

Подавляющее большинство хранят глухое молчание, а некоторые, напротив, заняли агрессивную позицию, «нападая» на ДНК-генеалогию и при этом показывая полную безграмотность, непонимание базовых основ новой науки.Можно было бы перечислить наиболее одиозных, но зачем? Им уже досталось на страницах «Переформата», в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (2016, 845 стр.).Но все-таки приведу недавний пример, когда некто И. Коломийцев, который называет себя историком (хотя другие историки это оспаривают, одна из цитат – «хоть и учился на истфаке Кубанского университета, но профессионально работал журналистом и занимался общественной деятельностью и политикой»), упоминает, что ДНК-генеалогия в моем лице якобы описывает «».Здесь Коломийцев исказил вдвойне – во-первых, никогда, ни в одной моей статье или книге нет оборота «славяно-арии», и я всегда подчеркиваю, что славяне и арии принадлежат разным эпохам; во-вторых, нигде и никогда у меня не было про «вечно победоносных» ни славян, ни ариев.У меня просто нет об этом сведений, напротив, я многократно писал, что арии были изгнаны из Европы и перешли на Русскую равнину в начале III тыс до н.э., около 5 тысяч лет назад. Балтийские славяне были, к сожалению, в значительной части онемечены еще в средние века, что «победоносностью» никак не назвать.Возможно, что Коломийцев не читал моих статей и книг, и пишет свою ерунду просто понаслышке, или вследствие агрессивной глупости. Но тогда особенно занятно, что Коломийцев жалуется – «». Выходит, он не только лжец, но и лицемер.А поскольку, по его словам, его критикуют и «», то он, похоже, еще и русофоб. Язвительный оборот про «вечно победоносных» в отношении славян (или ариев) выдает его с головой.Вот такие, с позволения сказать, «историки». Из всех исследований по истории ариев и истории славян, как и истории других этносов и народов, в том числе с привлечением ископаемых ДНК (гаплотипы и гаплогруппы Y-хромосомы) и рассмотрения соответствующих данных археологии и генезиса археологических культур в свете данных ДНК-генеалогии, их внимание привлекли только «славяно-арии», которых они сами же и выдумали. Страшно далеки они от науки.На самом же деле место и роль ДНК-генеалогии в пересмотре и дополнении многих выводов истории и археологии, в ряде случаев и языкознания, описаны в десятках научно-популярных и научных статей в период 2009-2017 гг., а также в нескольких книгах, последняя – «История ариев и эрбинов» (2017), в которой подробно описаны и проанализированы результаты исследований десятков ископаемых ДНК, и обнаружено немало нестыковок и явных ошибок в академических интерпретациях археологических данных.Как я не раз подчеркивал, ДНК-генеалогия не ставит своей целью занять место археологии, истории, антропологии, языкознания, или потеснить их. Ничего подобного. У ДНК-генеалогии своя методология, свой характер описания результатов и выводов, свой расчетный аппарат, зачастую своя терминология, особенно когда принятая терминология является фактически устаревшей, ограниченной, или в ней просто нет терминов для явлений и событий, которые открывает ДНК-генеалогия.Но поскольку подавляющее большинство археологов и историков пока бездействуют, тем самым откровенно устраняясь от рассмотрения вклада ДНК-генеалогии в свои дисциплины, и тем самым фактически предавая свои дисциплины, ДНК-генеалогия вынуждена заполнять вакуум. Это происходит с надеждой, что когда-нибудь, желательно в скором будущем, археологи и историки, а также лингвисты поймут, что время устаревших представлений уходит, и пора браться за работу, наверстывать упущенное. Появятся новые члены Национальных Академий наук за работы с привлечением ДНК-генеалогии.Это неизбежно, и первые выборы уже произошли – автор этой статьи избран в Национальную Академии наук Грузии (НАНГ) именно после доклада на Президиуме НАНГ по ДНК-генеалогии народов Кавказа. Представление произошло сразу двумя Президентами Академии – Т.В. Гамкрелидзе (недавно оставившим пост) и Г.И. Квеситадзе (недавно избранным Президентом), и затем (через два месяца) единогласно одобрено Общим собранием Академии.И хотя избранный академик числится по отделению биохимии, просто потому, что отделения ДНК-генеалогии в Академии пока не существует, да и потому, что по признанию Академии он внес крупный вклад в биохимию, в частности, в медицинскую биохимию (о чем и была большая инаугурационная статья в Бюллетене НАНГ), все в НАНГ понимали, что главным на выборах был вклад в ДНК-генеалогию. Пишу об этом потому, чтобы дать пример молодым (и не обязательно молодым) исследователям. С почином, так сказать.На этой оптимистической ноте возвращаемся к основной теме статьи. В первые два месяца 2017 года прошел буквальный шквал статей по ископаемым ДНК, опубликованы десятки и сотни новых данных по гаплогруппам-субкладам в различных регионах Европы.Это позволяет получить значительно более продвинутую картину о миграциях древних народов и их потомков, о формировании новых популяций, часть из которых продолжают жить в виде этносов и в наше время, о том, кто в родовом отношении были обитателями ряда древних археологических культур, порой о взаимосвязи между этими культурами.Впрочем, для этих публикаций характерны и недостатки – авторы статей, как правило, генетики, не владеют ДНК-генеалогией, и потому либо вообще не публикуют гаплогруппы-субклады (про гаплотипы и говорить не приходится, их рассмотрение генетиками и попгенетиками практически никогда не проводится, они просто не знают, как это делать, ограничиваясь в лучшем случае расчетами их «разнообразия», никому и никогда не нужное), или выводят их в «Приложения», просто для упоминания.По той же причине авторы статей не владеют достаточно полной картиной современных представлений ДНК-генеалогии о миграциях носителей гаплогрупп по Евразии, у них отсутствует целостность представлений, и они в лучшем случае просто приводят сведения о гаплогруппах-субкладах, найденных в той или иной археологической культуры. Это на самом деле наиболее ценные у них сведения, другого от них и не надо.Но в худшем случае гаплогруппы-субклады не приводят, ограничиваясь некими диаграммами «метода принципиальных компонент», которые практически всегда приводят авторов либо к вязким неопределенностям, либо к принципиально неверным представлениям, противоречащих другим, несравненно более надежным данным и выводам, о которых авторы, судя по описанию, не имеют представления.Поэтому прежде чем начинать приводить данные по гаплогруппам-субкладам (там, где гаплотипы не определялись, мы будем сообщать), дадим краткую сводку о том, что уже было известно (и что неизвестно) к настоящему времени.Тогда будет понятнее значимость новых находок ископаемых ДНК – что они подтвердили из того, что уже было известно или предполагалось ранее («на кончике пера»), что явно противоречит тому, что было найдено или предположено ранее, и что из найденного является принципиальным и долгожданным продвижением науки вперед. Иначе говоря, как изменилась картина наших представлений о древнем мире.

В этом разделе мы приведем основные результаты наших исследований, опубликованные в период с 2008 до 2017 гг., иногда в сопровождении результатов других исследователей (как правило, с ископаемыми ДНК).



Общий предок современных носителей неафриканских гаплогрупп жил 64±6 тысяч лет назад, после прохождения бутылочного горлышка человечеством (в том числе, видимо, и неафриканским) в результате катастрофы планетарного масштаба.



Это – наиболее вероятный сценарий, хотя другие пока не исключены, но они пока не предлагались с достаточными основаниями.



Этот предок имел бета-гаплогруппу, или гаплогруппу ВТ, от которой образовались все гаплогруппы от В до Т в период времени от указанного до примерно 43 тысячи лет назад (гаплогруппа Т) и 37 тысяч лет назад (гаплогруппы N и О). Самые представленные в численном отношении в Европе гаплогруппы R1a и R1b образовались примерно 24300 и 21300 лет назад, соответственно, при определенных погрешностях расчетов (в линии гаплогруппы R1a среди ста человек имеется от 156 до 187 снипов на фрагмент нуклеотида размером 8.57 млн нуклеотидов, и в линии гаплогруппы R1b имеется от 129 до 165 снипов, что при 144 годах на снип дает приведенные датировки).



Это подробно объяснено в Лекции 6 (в курсе из 18 видео-лекций).



Коллектив YFull округляет различия и приводит датировки 22800±2300 лет назад для обеих гаплогрупп, R1a и R1b.

Гаплогруппы R1a и R1b образовались, видимо, в Южной Сибири, хотя прямых данных к тому нет, хотя их предковая гаплогруппа R найдена в ископаемых костных останках в Южной Сибири (рядом с Байкалом) с датировкой 24 тысячи лет назад, и там же, на Ангаре, найдена ископаемая гаплогруппа R1a с датировкой примерно 8500 лет назад.



Гаплогруппа R1a с относительно близкой датировкой 7265±250 лет назад была найдена в Карелии, на Южном Оленьем острове. Все эти датировки не противоречат друг другу, как и тому, что носители гаплогрупп R1a и R1b пришли длинными миграционными путями из Южной Сибири в Европу.



Детали миграционных путей обеих гаплогрупп по Евразии пока остаются неизвестными, но в общих чертах их можно изложить следующим образом.

По современным представлениям ДНК-генеалогии носители гаплогруппы R1a пришли в Европу по «южной дуге», через Иранское плато и Анатолию, прибыли на Балканы примерно 9-8 тысяч лет назад, расселились по Европе, и около 5000 лет назад, после (или в процесе) разделения на две основные ветви арийского субклада R1a-Z645, который образовался примерно 5500 лет назад, прибыли на восточную сторону Карпат и расселились по Восточно-Европейской равнине.



С этой датировкой согласуется время расхождения индоевропейских языков на ветви. Эти ветви, в первую очередь, могли представлять северно-арийская (R1a-Z280) и южно-арийская (R1a-Z93) популяции.



Первые остались на Русской равнине, вторые разошлись примерно 4500 лет назад по разным направлениям – южное, через Кавказ, которое примерно 4000 лет назад образовало митаннийских ариев (часть современной территории Сирии), хеттов (прилегающая и отчасти пересекающаяся с первой часть Анатолии); юго-восточное, в направлении Средней Азии и гор Таджикистана, с последующим переходом (примерно 3500 лет назад) на Иранское плато; восточное, в направлении Южного Урала и БМАК (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс, 4200-3800 лет назад), и далее с переходом в Индостан примерно 3500 лет назад.



Датировки ископаемых носителей гаплогруппы R1a в синташтинской культуре составляют 4030±115 и 4190±130 лет назад, датировка древнего поселения, южноуральского Аркаима (название современное), составляет 3800-3600 лет назад, по данным археологов.

Все эти датировки в целом согласуются друг с другом, хотя детальный маршруг перехода ариев в Индию остается неизвестным (возможно, через территорию современного Афганистана, возможно, через БМАК, возможно, другими путями), и археология перехода ариев в Индию пока отсутствует.



Все ископаемые ДНК на этом пути (включая срубную, потаповскую, андроновскую археологические культуры), характеризуются гаплогруппой R1a-Z93 и ее нижестоящими субкладами Z94, Z2123, Z2124, или субкладом R1a-Z645, видимо, недотипированным.



Практически все носители гаплогруппы R1a в современной Индии имеют субклады Z2123 и L657. Если маршрут первого уже хорошо известен, он пришел с северо-запада и севера, это субклад срубной культуры и затем синташтинской, то ископаемые L657 пока не найдены.



Не исключено, что субклад R1a-L657 прибыл из стран Ближнего Востока, где среди арабов в настоящее время он широко распространен. Правда, небольшие количества L657 найдены в Казахстане и Иране, но туда они могли попасть обратным путем, из Индии или с Ближнего Востока.

Наконец, еще одна протяженная миграция ариев прошла в Зауралье – до Алтая (обычно субклад R1a-Z93 и нижестоящие Z2124, как в карасукской культуре, и R1a-Z645, видимо, недотипированные) и до Китая.



На Алтае – пазырыкская культура (современные жители тех мест имеют в основном гаплогруппу R1a-Z93), там же ареал возникновения культур скифского круга. Оттуда скифы, носители (в частности) R1a-Z93, кочевали до Черноморского побережья и обратно, по степным лугам и лесостепным полосам Евразии.



Скифы, конечно, имели не только гаплогруппу R1a, у них были разнообразные гаплогруппы, такие, как R1b, J2, G2a, Q, и говорили они, определенно, не только на языках индоевропейской группы, но и на тюркских языках. От них как ИЕ языки, так и тюркские языки, пришли на Кавказ.

Недавно были изучены два образца ископаемых ДНК из хазарских захоронений, датированных концом VII – началом VIII вв., и концом VIII – началом IX вв., оба имели гаплогруппу R1a-Z93 (Klyosov, Faleeva, Adv. Anthropol., 2017).

В наших статьях неоднократно предполагалось, что носители гаплогруппы R1a с древнейших времен, а именно со времен выхода на Русскую равнину, около 5000 лет назад, обживали побережье Балтийского моря.



Там они намного позже встретились с носителями гаплогруппы N1a1 (старое название N1c1), которые вышли на Русскую равнину со стороны Урала 3000-3200 лет назад, и вряд ли ранее 3500 лет назад, и прибыли на берега Южной Балтики в середине I тыс. до н.э., то есть примерно 2500 лет назад, и на территорию современной Финляндии 2000-1500 лет назад.



Никакого «финно-угорского субстрата» на Русской равнине ДНК-генеалогия не находит, равно и никакой «ассимиляции» «местных финно-угров прибывшими славянами». Это – пунктик у Балановского, о чем он не устает говорить, как и опять в недавней радиопередаче.



Ну не нравятся ему славяне, вот и придумывает для них всяческие «политически некорректные» действия, к восторгу либеральных кругов, но не давая никаких научных обоснований.

Именно потому, что носители гаплогруппы N1a1 прибыли на Русскую равнину (включая ее север) довольно поздно, намного позже, чем носители R1a, то для меня всегда было удивительно, как попгенетики вместе с немногими историками отдают культуру ямочно-гребенчатой керамики гаплогруппе N1a1.



Данных на этот счет вообще не было, поэтому не стоило было вообще на этот счет высказываться, тем более «по понятиям». Но это уже было в Википедии, опять, конечно, с подачи попгенетиков, поэтому не менять же тем же попгенетикам. На самом деле это до последнего времени оставалось неизвестным, а как там было – будет описано и систематизировано в настоящей статье.

Гаплогруппа R1b пришла в Европу по «северной дуге», со стороны Южной Сибири (хотя прямых доказательств и деталей миграции опять нет), через Южный Урал, Северный Казахстан, культуры Тургайского прогиба, образуя по пути многочисленные археологические культуры, в том числе терсекская, суртандинская, маханджарская, ботайская, хвалынская, самарская, средневолжская, ямная, ранняя катакомбная и другие.



Прямых доказательств, что это были культуры эрбинов, носителей R1b, не было, но были многочисленные косвенные доказательства (как, например, положения костяка на спине), подробно, со многими примерами изложенное на Переформате в статье (в двух частях) «Как Западную Европу заселили новые европейцы» еще три года назад.



Это всё, с перечислением культур, включая хвалынскую и ямную, было изложено в статье «Древняя история эрбинов» в журнале Advances in Anthropology еще в 2012 году, пять лет назад, и в недавней книге «История ариев и эрбинов» (2017).



Многие отнеслись к этому с недоверием, попгенетики, ссылаясь на историков, утверждали, что это невозможно, что насельники ямной культуры были индоевропейцами, следуя теориям Гимбутас, а значит, у них должна была быть гаплогруппа R1a, и так далее.



Все возражения рассыпались в 2015 году, когда было опубликовано (Haak, Nature, 2015; Allentoft, Nature, 2015), что одиннадцать ископаемых ДНК ямной культуры имели гаплогруппу R1b (плюс одна забредшая гаплогруппа I2a в Калмыкии, c датировкой 4510±350 лет назад).



В хвалынской культуре у трех образцов оказались три разных гаплогруппы – R1b, R1a и Q1a, все с археологической датировкой 6615±600 лет назад, что для арийской R1a совершенно нехарактерно, датировка слишком древняя.



Иначе говоря, этот образец не из тех R1a, что пришли в те края через две тысячи лет из Европы, и не удивительно, что он был погребен по обычаям эрбинов, на спине.

Оказалось, что доминирующим субкладом в ямной культуре был R1b-Z2103, археологическая датировка 5300-4500 лет назад, и его носители сейчас во множестве живут на Кавказе, это там основной субклад гаплогруппы R1b.



Через Кавказ его носители прошли в Месопотамию, и в обход Черного моря прошли на Балканы, разойдясь по юго-восточной Европе. В центральной и западной Европе его почти нет, там доминируют носители нижестоящих субкладов гаплогруппы R1b-L11, потомков культуры колоколовидных кубков.

Гаплогруппы G2a и I2 доминировали в Старой Европе, то есть до середины III тыс. до н.э. (примерно 4500 лет назад), затем практически исчезли, как, впрочем, и европейские носители гаплогрупп R1a и E1b.



Все они прошли бутылочное горлышко популяции примерно 4500 лет назад, и возродились из немногих, видимо, выживших носителей этих гаплогрупп, или небольшое время спустя, но на периферии Европы, G2a – в Малой Азии и на Кавказе; I2 – на Британских островах и намного позже на Дунае-Карпатах, R1a – на Среднерусской возвышенности, E1b – на Балканах, ареал возрождения гаплогруппы I1 неясен, их гаплотипы практически одинаковы по всей Европе, но наибольшее их количество сейчас в Скандинавии – неизвестно, они там возродились, или туда переместились примерно 3700 лет назад из какого-то другого места.

Вот так представляется картина перемещений, миграций племен и народов по современным представлениям, без учета новых публикаций первых двух месяцев 2017 года. Рассмотрим, как новые данные изменили эту картину.





Новые данные первых двух месяцев 2017 года

Ископаемые гаплогруппы R1a на территории современной Эстонии – археологические культуры ямочно-гребенчатой керамики (6200-4000 лет назад) и шнуровой керамики (5200-4300 лет назад)

Конечно, «ископаемые гаплогруппы» в названии данного раздела – это «скоропись», более правильно было бы написать «ископаемые костные останки, из которых была извлечена ДНК, в которой были выявлены специфические мутации гаплогруппы R1a».



Но каждый раз повторять это неудобно, так что давайте примиримся со скорописью. В научных описаниях часто применяют подобную скоропись и даже многобуквенные сокращения.

Поясним, что культура ямочно-гребенчатой керамики (КЯГК, иногда называют «гребенчатой керамики») – это археологическая культура (точнее – «культурно-историческая общность») каменного века на северо-востоке Европы, ее обычно датируют временами 6200-4000 лет назад; в статье, которую сейчас рассмотрим, для нее приводят датировки 5900-3800 лет назад, видимо, потому что именно таковы археологические датировки костных остатков, в которых анализировали ДНК.



На карте, приведенной в Википедии, регион этой культуры расположен в верхней правой части. Видно, что туда попадает часть территории современной России, Белоруссии, Прибалтики.

Не очень понятно, почему, но популяционные генетики настойчиво приписывали КЯГК гаплогруппу N, называли культуру «финно-угорской», и цитировали немногих антропологов, которые утверждали, что насельники этой культуры относились к уральской расе, и в их ископаемых скелетах «обнаруживали монголоидные элементы».



Правда, в Википедии после этих описаний есть примечание «неавторитетный источник», и стоит требование предоставить дополнительную информацию, которая так и не была представлена.



Поэтому все, видимо, попгенетики ожидали, что ископаемая ДНК из КЯГК покажет гаплогруппу N (с соответствующими подгруппами), и они, попгенетики, опять будут повторять про «финно-угорский субстрат» по всей Русской равнине, и про то, что пришли славяне и всех ассимилировали.



В том числе и эстонцев, и литовцев с латышами, у которых всех примерно по половине мужского населения имеют гаплогруппы R1a и N1a1, но R1a – это, само собой, гаплогруппа якобы оккупантов.

В марте 2017 года вышла статья Saag c коллективом в 14 авторов, из которых более половины – сотрудники научных центров Эстонии, хотя выделение и анализ ископаемых ДНК проводили в Центре геогенетики в Дании под руководством уже знакомого нам Eske Willerslew. Статья опубликована как препринт в издании bioRxiv, но нет больших сомнений, что она вскоре появится в Nature.



Название статьи – «Экстенсивное фермерство в Эстонии началось путем миграций из Степи, несбалансированных в половом отношении». Название, надо сказать, весьма бестолковое, особенно учитывая то, на чем было основано это «несбалансированное».



А основано это было на том, что достаточно произвольный анализ фрагментов ДНК, так называемый «outgroup f3 анализ», дал ряд выпадающих точек, что было интерпретировано авторами так, что распространение культуры шнуровой керамики (КШК) в Эстонию указывало на мужских предков из Степи, а женских предков – на ранних европейских фермеров (или фермерш).



Вот и всё, авторы решили, что мужчины «несли гены» из степи, а женщины – из Европы, и авторы внесли это в название статьи, так высоко оценили эту «находку». Видимо, посчитали самым важным во всей работе.



Хотя можно было бы подумать, что при датировках КШК в Эстонии от 4800 лет назад вкупе с гаплогруппой R1a никакой «степи» там быть просто не могло. КШК распространялась из Европы начиная примерно с 5200-5000 лет назад, и в Эстонии была еще на ранней стадии. В степи они ушли, опять же из Европы, уже заметно позже.



Так что с гаплогруппой R1a «из степи» 4800 лет назад, да и позже, авторы определенно ошиблись. Это не единственная ошибка в статье, там их много, о чем упомянем ниже.

На карте, взятой из статьи, указаны захоронения, из которых извлекли ископаемые ДНК.



Слева цветными контурами показаны части ареалов культуры шнуровой керамики (красным цветом), причем двойной красной окантовкой показан «эпицентр» захоронений, отнесенных к данной культуре; синим цветом – культуры ямочно-гребенчатой керамики, и серым, в самой нижней части карты, нарвской культуры (захоронения с датировкой 6400-6200 лет назад), в которой, впрочем, из найденных археологами 26 скелетов был выбран для исследований только один, скелет девочки, и в нем нашли мтДНК U5a2d.



Это мало о чем говорит, поскольку U5 – это типичная митохондриальная гаплогруппа Евразии древнейших времен.



Справа на карте отмечены места захоронений (в том числе и тех, которые в статье не изучали), теми же цветами: темно-серым – нарвской культуры, темно-синим – культуры ямочно-гребенчатой керамики, темно-красным – культуры шнуровой керамики.



Карта в увеличенном формате открывается в новом окне по клику:

Мы кратко перечислим гаплогруппы с субкладами, которые нашли авторы. Остальное, что описывают авторы статьи, не стоит того, чтобы на этом останавливаться.



Как обычно, это вязкие, неуверенные рефлексии, которые уже стали визитной карточкой не только самих авторов, но попгеномной тематики в целом.



И понятно, почему вязкие и неуверенные. В отличие от четких и однозначных показателей ДНК-генеалогии – конкретной гаплогруппы, соответствующего субклада (хотя субклады часто бывают недотипированы), конкретного гаплотипа (хотя гаплотипы бывают относительно короткие или протяженные), в данной статье, как и других подобных, идет сплошной произвол как в представлении, так и рассмотрении данных.



Вот – простой пример. На диаграмме приведены «результаты анализа ADMIXTURE при K14 для 225 древних образцов ДНК», где «ADMIXTURE» – это кодовое слово, означающее «примесность». Мы сейчас увидим, что оно дает. А К14 – это произвольно выбранная степень разложения геномов, усредненных или индивидуальных, на 14 компонентов. Такое число компонентов – потому что так решили.



Могли бы выбрать любое число компонентов, скажем, 8, или 6, или 10, и в каждом случае диаграмма была бы другой. Выбранное число считается высокой степенью разложения.

Цвета на диаграмме – это «референсные» геномы, тоже усредненные, поперек всех гаплогрупп, поперек геномов мужчин и женщин, без разбора.



Взяли древние геномы, назвали их, например, «степные EMBA» (это темно-красные на диаграмме), степные MLBA» (светло-красные), «степные EN» (голубые), «европейские LNBA» (розовые), «анатолийские/левантийские EF» (темно-зеленые), «европейские EF» (светло-зеленые), «Европейские HG» (голубые), «Степные EN» (тоже голубые), «кавказские/иранские HG» (серо-зеленые), «палеолитические HG» (темно-серые), усреднили в каждой категории, и нанесли на диаграмму ниже. EMBA – это ранний-средний бронзовый век, MLBA – средний-поздний бронзовый век, LNBA – поздний неолит – бронзовый век, EN – энеолит, EF – ранние фермеры, HG – охотники-собиратели. Усредняют, повторяю, без разбора, чохом.



Например, в хвалынской культуре нашли три образца ДНК, один гаплогруппы R1b, другой – Q1a, третий – R1a. Все три усреднили, разложили по цветам, назвали Samara_Eneolithic_av, где av – это и есть «average», то есть усредненный), он оказался точно таким же, как для срубной культуры, андроновской, синташтинской, шнуровой керамики, то есть больше, чем наполовину синий, на треть зеленый, на одну десятую темно-красный, и по крохам светло-зеленый и еще пару совсем минорных цветов.



Но проблема в том, что срубные, андроновские, синташтинские, шнуровики – все R1a, так они и были определены для использованных здесь ископаемых ДНК.



А хвалынский – усреднен по трем разным гаплогруппам, и всё равно получилось то же самое. Ну и что это дает? Как что – по ним «происхождение» устанавливают. Сравнивают, и если похожи, значит, происхождение одинаковое. Представляете?

Короче, все они на 50-60% «европейские охотники-собиратели» (голубые), они же «степные энеолитические», на 20-30% «анатолийские-левантийские ранние фермеры», на крошку «степные ранний-средний бронзовый век», еще на крошку – «ранние (европейские) фермеры».



+Представляете? И ямная культура, и хвалынская, и европейская культура шнуровой керамики, и вообще практически все. И шнуровая керамика Германии, и колоколовидные кубки, и синташтинцы, и вообще все. И знаете, почему? А потому, что сказать ничего более определенного просто невозможно, методология такая. Вязкая, расплывчатая, уклончивая.

Посмотрим еще раз на диаграмму. Там все практически одинаковы – и геном афанасьевской культуры (опять «усредненный»), и полтавкинской (R1b), и потаповской (R1a), и ямной (R1b, как в Самаре, так и в Калмыкии), и андроновской (R1a), и синташтинской (R1a), и срубной (R1a), и культуры колоколовидных кубков (R1b), и полтора десятка образцов культуры шнуровой керамики (все R1a), и эстонские образцы культуры шнуровой керамики (все четыре R1a), и один женский (Sope), в котором никаких мужских гаплогрупп нет и быть не могло – и опять идентичная диаграмма, как у всех прочих.



Так что эта диаграмма показывает? Да, в общем, что-то показывает, она же объективная реальность, данная нам ощущением, зрительным во всяком случае. Только что показывает – так это откровенную профанацию.



По сути – ничего не показывает, но обсуждается на многих страницах статьи, делаются выводы, хотя можно без затруднений делать и противоположные. Вот авторы и пишут (здесь умышленно дается буквальный перевод – оцените обычную для подобных статей вязкость теста):

«Контрастирующая картина частоты аллелей аутосом по сравнению с Х-хромосомными при аутгруппном анализе f3 показывает, что Х-хромосомы культуры шнуровой керамики намного более подобны популяции ранних фермеров как в Анатолии/Леванте, так и в Европе.



Однако на аутосомах мы видим противоположное – большинство европейских охотников-собирателей /степных энеолитических популяций, степных EMBA и CHG/древних иранских популяций имеют тенденцию к более высоким величинам f».

Кто что понял? И вот так – сплошная статья. Ладно, обсуждать это никакого смысла не имеет.



Ни на один вопрос, который можно поставить, статья ответов не дает. Кстати, статья, приведя в таблице гаплогруппы шести образцов (один из культуры ямочно-гребенчатой керамики, и пять из культуры шнуровой керамики), их практически не обсуждает, и тут же переключается на бессмысленные по сути обсуждения диаграммы, приведенной выше.



В частности, опять о том, что «диффузия из степей [ссылка на М. Гимбутас, 1956 год], как недавно было поддержано изучением аутосомных ДНК [ссылка на «широкогеномные» статьи 2015 г, Haak и др. и Allentoft и др., Nature] показало ассоциацию с появлением культуры шнуровой керамики в Европе». Замечаете уклончивый стиль, типичный для попгенетиков? «Показало ассоциацию с появлением культуры…».



Я уже не раз цитировал директора института археологии в США, которая назвала фантастической безграмотностью положение упомянутых «широкогеномных статей», авторы которых связали ямную культуру с появлением культуры шнуровой керамики в Европе.



Это было в 2015 году, и исходная статья, и критика (сначала на Переформате, затем американским археологом) давно прошла, сейчас уже 2017 год, но авторы, видимо, необучаемы…

Продолжение следует…





А.А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор



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