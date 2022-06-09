Воровство и казнокрадство спасли Россию, но не все еще это поняли...

9 июня 2022

..."Мы не заметили, как под ширмой воровства и коррупции, страна смогла мобилизовать огромные средства, на перевооружение. Не заметили этого и остальные"...

Добрый день друзья! Сегодня я рискую, очень сильно, т.к. говорить буду о таких вещах, в которые поверить сложно. Рискую нарваться на кучу "дизлайков" и массовые отписки от канала. Но говорить я буду...

Не могу не говорить, и надеюсь на то, что за полтора года я смог собрать аудиторию думающую, умеющую анализировать и сопоставлять, а если кто и отпишется, то невелика потеря, переживу...

Итак, не буду чрезмерно интриговать, к делу... Еще каких-то 3-4 месяца назад, я, как и подавляющее большинство граждан страны, относился к власти негативно. Но последние события все-таки заставили меня включить голову и подумать. Что, да как...

На момент ухода Ельцина на пенсию, в 1999 году, Россия была глубоко больным государством, практически под полным контролем Запада и США. Что там говорить, если американские советники официально сидели в кремлевских кабинетах.

К этому времени страна была на грани развала, на полном серьезе обсуждались идеи автономии Сибири и независимости автономных республик, например, Якутии.

Именно в этот момент к власти пришел молодой человек, я бы сказал даже юный. Что он получил? Страну с полностью разрушенной экономикой, разворовываемую олигархами, имена которых сейчас не все уже и вспомнят.

Если кто забыл, то я напомню, что Советский Союз развалился исключительно по экономическим причинам, внутренние межнациональные конфликты были вторичны.

Т.е. на 1991 год с экономикой уже были серьезные проблемы, а потом еще 17 лет уничтожения производства и сельского хозяйства, до дефолта дошло. Все это происходило под прямым контролем победивших в холодной войне американцев...

К 1999 году Россия стала, как сказал один выходец из Африки - региональной державой...

И вот, к такому разбитому корыту пришел человек чуть старше сорока лет... И задача у него была не простая - восстановить утерянный авторитет государства, поднять его с колен. С олигархатом он справился быстро, кто куда разбежались, кто за бугор, а кто на нары. Я уже говорил, мы даже имена их позабыли.

Но вот с экономикой была проблема... Если кто-то играл в онлайн игры, ММОРПГ, то должен знать, как тяжело догнать тех, кто развился раньше тебя, тех кто играет дольше, уровень больше, одет лучше.

Пример грубый, но точный, примерно такая же ситуация, как в игре, была в 1999 году. Т.е. Россия, начинающий игрок, в дрянном обмундировании, с разваленной экономикой и более развитые противники, которых нельзя уже догнать развиваясь постепенно.

Нужно что-то делать быстро, а для этого потребуется влить определенное количество денег...

Что делать? Если заняться восстановлением убитой экономики, заводов и фабрик, то на это уйдут десятилетия, либо потребуется невероятное напряжение и мобилизация людских ресурсов, жертвы, как это было при Сталине. Но был еще один вариант, которым воспользовались - продажа сырья...

Мы начали вливать в казну деньги, получая их за продажу того, чем были богаты.

Продажа ресурсов позволила наполнить сундук деньгами, которые можно было бы тратить на самое главное, что делает страну мощной державой - армию. Которая, кстати, к этому времени превратилась в посмешище. Кто служил в девяностые, те соврать не дадут.

Но тут была серьезная проблема - если начать открыто вливать деньги в перевооружение армии и флота, это не останется незамеченным. И проблемы были бы неизбежны. Те самые санкции, которые мы имеем сейчас, можно было бы получить лет так это на 20 раньше, так это году в 2002-м, легко...

Нужен был хитрый план, который дал бы время и позволил бы перевооружить армию, не привлекая внимания "друзей и партнеров". Нужно было как-то объяснить, куда деваются колоссальные суммы, которые страна получает за продажу сырья.

И вот, примерно с 2007 года, может чуть раньше, в России началась операция "вор и коррупционер", это я так назвал ее, это мое личное видение. В прессе активно муссировались слухи о многомиллиардных кражах из бюджета. А помните Сердюкова и Васильеву? То-то же...

Страну и весь мир убедили в том, что в России воруют миллиардами. "Друзья и партнеры" были спокойны - все нормально, там воруют. Вон в армии сколько украли... Значит все хорошо!

"Многоходовочка" сработала, весь мир поверил, что коррупция в России такая махровая, а воровство достигает таких масштабов, что можно не опасаться - с колен такая Россия уже не встанет.

Это убеждение активно поддерживалось спецслужбами страны, то там подкинут инфоповод, дескать гараж коррупционера, набитый деньгами нашли, то всяким разоблачителям, типа ныне сидящего господина N, сольют дезу, с которой он потом носился по ютубам, как мартын с мылом. Полезное, кстати, по своему дело делал...

Да что там! Самого президента обвиняли в том, что он чуть ли не самый богатый человек в мире, приписывали ему 500 миллиардов баксов на счетах... А он и не опровергал это, а зачем? Верят, хорошо, меньше вопросов в какой бездонный колодец уходят деньги, полученные за нефть и газ.

Понятно же - все украли, все нормально, спим спокойно... Русские скоро будут бегать с карамультуками кремневыми, что их бояться-то...

Правда никто и никогда не находил счетов с миллиардами. Даже сейчас ничего не нашли, когда маски сброшены. А ведь это было бы сделано в первую очередь, громко и скандально, на весь мир... Но тишина.., потому что нет никаких миллиардных счетов...

И вот, пока весь мир, а главное, граждане страны, верили, что власти воруют миллиардами и килотоннами, она, власть, занималась восстановлением армии, флота, да и про социальную составляющую не забывала.

В дырявых портках не ходим, полбу не едим... Вон, у каждого авто, из подъезда вечером не выйти, дворы забиты иномарками.

Неизвестно откуда, за какие шиши, в стране появились "Цирконы" и "Калибры", "Посейдоны", современные корабли и подлодки, самолеты, танки и артиллерия. Откуда ни возьмись, оказалось, в России не просто современная армия, так еще и оторвалась страна от всего мира, по вооружению, на десятилетия вперед.., скоро не догнать.

Очнулись "друзья и партнеры", поняли, что проморгали что-то, но уже поздно... Россия стала такой, какой была в свои лучшие времена - мощной державой, способной диктовать свою волю и решать проблемы. Если надо, то с оружием в руках...

Мы сами не заметили, друзья мои, как под ширмой воровства и коррупции, страна смогла мобилизовать огромные средства, на перевооружение. Не заметили этого и остальные...

И да, Сердюков и Васильева, не просто так не понесли никакого наказания, а если кто не знал, то в 2012 году Сердюков получил звание Героя России...

Вы всё прочитали, что я написал? Подумали? Теперь стало все на свои места? Надеюсь, что теперь вам понятно, почему у бывшего министра обороны на груди горит Золотая Звезда? А сколько таких звезд, о существовании которых мы узнаем спустя годы?

Конечно, кое-кто действительно запускал руку в карман государству, только вот эти "кое-кто" по этой руке стразу получали, после чего ехали косить лес. Имена вы и без меня прекрасно знаете.

Не то время, чтобы воровать, и делать это им не позволяли.

И еще, что хочу сказать. Все это мои мысли, я так думаю, вы можете думать иначе. Кто был прав покажет время...

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