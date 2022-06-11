Добрый день друзья! Если честно, положа руку на сердце, то писать эту статью я не хотел. Считал, что ранее опубликованного материала: "Воровство и казнокрадство спасли Россию, но не все еще это поняли...", будет достаточно, чтобы читатели задумались и самостоятельно сопоставили факты.

Сделать это спустя полтора десятка лет не так сложно, ведь все же видят, что стало и помнят, как было...

Но, как оказалось, несмотря на то, что большинство читателей поняли, что я говорю и восприняли информацию, были и такие, которые чуть ли не с кулаками кидались, с пеной у рта доказывая, что, цитирую: "автора догнал маразм"... Особенно бесились по поводу сказанного мной в отношении Сердюкова и Васильевой.

Да, я больной человек, физическое состояние оставляет желать лучшего, но вот в трезвом уме и светлой памяти природа мне не отказала, чего и всем желаю...

Поэтому сегодня буду разжевывать, класть в рот и челюстями двигать, за некоторых, которые сами не в состоянии подумать.

Для начала советую перечитать первый материал, как тем кто еще не знаком с темой разговора, так и тем, кто уже читал эту статью. Чтобы всем было понятно, о ком, о каком времени и событиях идет речь. А говорить сегодня я буду, как вы уже догадались, о бывшем министре обороны, Анатолии Сердюкове и его жене Евгении Васильевой.

Если кто не знал, это семья. Правда семью эти люди создали уже после того, как выполнили свое задание, возложенное на них свыше.

15 февраля 2007 года, буквально через пять дней после знаменитой "Мюнхенской речи" президента, министром обороны России был назначен демонстративно неподходящий на эту должность человек - Анатолий Сердюков.

Это было сделано не просто так, Путин никогда ничего просто так не делает. Назначение Сердюкова должно было окончательно убедить "друзей и партнеров", что армии у России не будет. Гражданский министр обороны, человек ничего не понимающий в военном деле, что может быть лучше? С точки зрения "партнеров" конечно же... А это и требовалось до них донести.

Мало того, после назначения Сердюков, опять же демонстративно, если смотреть со стороны, повел армию и флот России, якобы к деградации и ослаблению. Громко и пафосно делались шаги по закупке французских корыт-мистралей, муссировались слухи о покупке для нужд российской армии всякого "чермета" - старых немецких "Леопардов", каких-то итальянских колесных танков, картонных броневиков и т.д.

Это была настолько тонко продуманная "многоходовочка", что никто и подумать не мог, что назначение Сердюкова сделает российскую армию одной из самых боеспособных в мире, все были уверены в обратном.

Сердюков не был военным человеком, скорее всего он мало что понимал в военном деле, будучи на своем посту. Но это от него и не требовалось, оснащением армии занимались другие люди, профессионалы своего дела, как показало время.

Сердюков был нужен для другого. Если кто забыл, то я напомню, до назначения министром обороны он был руководителем Федеральной налоговой службы. Как вы думаете, были ли в 2007 году у Путина человек, который лучше Сердюкова мог бы заниматься секретными финансовыми операциями? Кто лучше него мог бы замаскировать колоссальные траты страны на перевооружение армии?

При чем сделать это так, что ни у кого даже мысли не возникло, что пройдет совсем немного времени и российская армия станет такой, какая она сейчас.

В 2007 году "многоходовочка" стартовала, громкие коррупционные скандалы шумели на весь мир. США и Европа проглотили наживку, поверили в воровство и махровую коррупцию, как поверили в это и граждане России.

Так надо было, делалось великое дело и провала быть не могло, пришлось жертвовать самым ценным - верой людей во власть.

Эти жертвы потом окупятся сторицей и подорванная вера собственных граждан вырастет в невероятное доверие и уважение. А пока, иностранные разведки докладывали своим начальникам о том, что в высших эшелонах власти России процветает коррупция и воровство, в миллиардах, и не рублей...

США и Запад настолько были уверены в своих данных, которые им умело подсовывали российские спецслужбы, это так ровно укладывалось в их понимание России, что они прощелкали тот момент, когда российская армия из дряхлой старухи образца девяностых, превратилась в могучего вежливого молодца... Крым!

В 2014 году весь мир уронил челюсть на пол, Россия провела беспрецедентную операцию, Крым вернулся без единого выстрела.

Что это было? Откуда у России такая армия? А главное, за какие шиши? И тут до самых сообразительных стало доходить. Постепенно начали понимать, для чего проводилась Олимпиада и куда пошли, якобы уворованные на ней деньги. Стали понимать куда ушли "уворованные" миллиарды с космодрома "Восточный. Ага, приказ о строительстве которого был подписан, видимо совпадение, В 2007 году.., после назначения Сердюкова...

Только после Крыма некоторые светлые головы стали понимать, что на "уворованные" миллиарды, в строгом секрете и невероятными темпами вооружалась российская армия, новыми образцами вооружения, нет, новейшими...

Помимо этого, строились центры управления ракетных войск, секретные объекты и радиолокационные станции. И все это на те деньги, которые не были учтены американцами. А если кто не в курсе, то там, за океаном, знают даже то, когда и где вы покупаете бутылку молока с булочкой, не говоря уже о более крупных транзакциях.

Задача перед Сердюковым была поставлена и он ее выполнил. Обеспечил армию средствами, о которых не знал никто, для всего мира и даже для всех нас, эти миллиарды были украдены... Ага..

Сердюков действовал не один, была целая команда, в которой работала и Васильева, впоследствии ставшая ему женой. По окончанию своей миссии эти люди приняли на себя серьезный удар, была разыграна последняя партия, назовем ее - "вора поймали"...

Об этом рассказывать не буду, о том как громко и нарочито показательно "сидела" Васильева знают все. Что окончательно убедило весь мир, и вас тоже, в коррумпированности властей. Так надо было...

Эти люди, их история и подвиг, спустя годы будут занесены в учебники, по которым будут учиться новые поколения сотрудников компетентных служб. Помяните мое слово...

А пока можете с удовольствием наблюдать за тем, какими стали Вооруженные силы Российской Федерации. Современные и боеспособные, которые заставили считаться с нашей страной весь мир.

Только помните, во всем этом прямая заслуга тех, кого вы считаете ворами и коррупционерами... Но они знали, на что шли, что их ждет.

И честь им и хвала, с почетом и уважением, от тех, кто имеет голову на плечах, а не пустой котелок...