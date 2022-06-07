О массовом переселении в села и влиянии на экономику

Новый российский тренд – переезд из города в деревню, о соответствующей тенденции рассказывают социологи. Действительно ли мы наблюдаем массовое переселение горожан? Каким сельхозпроизводством хотят заниматься россияне? Как это отражается на экономике? И почему такой спрос вообще появился: из-за пандемии или из-за санкций? Об этом и многом другом – депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы РФ, публицист

Олег Нилов, депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду»

Олег Нилов: социологи утверждают, что 70 процентов российских граждан хотят жить в своем доме, со своим участком, который будут использовать в качестве газона или огорода. Или, как минимум, хотят иметь дачу, помимо городской квартиры. Еще 20 процентов респондентов уже имеют это, а оставшиеся 10 процентов — не хотят, вот только их горожанами и можно назвать;

Олег Нилов: согласитесь, за прошедшие годы технологические возможности не только автомобильных, но и железнодорожных дорог увеличились в разы. Но есть опыт Китая. Посмотрите, какие там колоссальные прорывные достижения в области транспортной доступности за сотни километров от мегаполисов;

Анатолий Вассерман: известно, кто и как, по чьему заказу разрабатывал идею «Украина — не Россия». Известно, что несмотря на полуторавековые усилия по этой части, на Украине людей, для которых родной язык и язык повседневного общения русский, столько же, сколько и в России. Пять человек из шести. Из этого вполне очевидный вывод — профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, действуют против интересов большинства своих сограждан.