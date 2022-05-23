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Открытым Текстом 22.05.2022

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США убивают свою финансовую систему

Попытка отнять у России лицензию для выплаты внешнего долга ударит по самим Штатам.

Соединенные Государства Америки пытаются отрезать Российскую Федерацию не только от своей, но и от мировой финансовой системы в надежде, что мировая вновь станет полностью подчинена СГА. Для этого, в частности, изображают, что мы не в состоянии погасить свои долги.

Двадцать пятого мая кончается срок специальной лицензии управления по контролю за иностранными активами федеральной сокровищницы (так в СГА называют министерство финансов), выданной РФ для оплаты своих внешних долгов, номинированных в долларах СГА. Секретарь сокровищницы Джэнет Джулиусовна Йеллен уже заявила, что лицензию вряд ли продлят. Правда, она тут же напомнила, что РФ и так лишена возможности заимствовать на глобальном рынке – значит, прекращение лицензии ничего не изменит.

Бывший президент и глава Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев открытым текстом объяснил: все наши партнеры прекрасно понимают, что мы в состоянии погасить любые долги, а помехи создают СГА. Значит, нам при необходимости дадут в долг неподконтрольными СГА способами, а вот в их систему теперь будут вкладывать существенно менее охотно, чем до перехода их экономической войны против остального мира в столь откровенную форму.

Открытым текстом добавляю: нам вообще в обозримом будущем вряд ли понадобится влезать в долги, поскольку еще задолго до начала боевых действий против террористической группировки «Украина» доходы наши намного превышали расходы, а введенные коллективным Западом ограничения взаимодействия с нами наложились на последствия прошлогоднего энергетического кризиса, так что цены экспортируемых нами товаров поднялись куда сильнее, чем всего нашего импорта. Зато СГА в долгу как в шелку. Поэтому рубль на западных валютных биржах куда дороже, чем на московской.

Италия и Германия официально признали, что уплата в рублях за газ из РФ не нарушает ограничения против РФ, введенные Европейским союзом.

Открытым текстом уверен: все правила, навязанные нам коллективным Западом в годы нашей бедности, давно пора отменять. Ориентироваться надо на собственное развитие, а не на возможные интересы иностранных инвесторов.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-05-2022/
Метки: открытым текстом, последние выпуски, Украина
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