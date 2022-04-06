Утром рубль — днём газ

Вассерман — об указе Путина о торговле газом с недружественными странами.

Ещё одно поручение президента Российской Федерации выполнено. Разработан и доведен до контрагентов порядок оплаты рублями поставок газа.

Клиент из недружественной страны должен открыть счёт в Газпромбанке. Чем пополнять — дело самого клиента. Но если евро или долларами — банк за обычные комиссионные обменяет их на рубли на Московской международной бирже. Блокировать валютный счёт европейцам нет смысла: он же их собственный! А в Газпром с первого апреля идут только рубли.

Открытым текстом объясняю: взаиморасчёты в рублях невозможно заблокировать из-за рубежа. Да и валютные счета нашей биржи хотя и отражаются на корреспондентских счетах банков соответствующих стран, но их арестовать довольно трудно, так что купленные там евро, скорее всего, удастся применить для закупки нужных нам товаров. Понятно, соучастники незаконных ограничений взаимодействия с нашей страной переполошились. Вожаки Европейского Союза и многих его стран открытым текстом уверяют, что не позволят таким способом обходить установленные ими запреты. Результат очевиден.

В странах ЕС бурно растут цены не только газа, но и жидких горючих. Автоперевозки парализованы дороговизной горючего, что рвёт многие технологические цепочки. Политики рекомендуют согражданам снизить температуру в домах и одеваться потеплее. Граждане отвечают, что сделали всё это уже давно и дальше экономить на отоплении невозможно.

Открытым текстом сообщаю: отопление — лишь небольшая часть энергозатрат развитого хозяйства. Под угрозой производство.

Немецкие химические и металлургические компании одна за другой сообщают, что даже при нынешней цене газа расходы на их работу превышают отпускную цену готовой продукции, а малейший перебой в поставках из РФ может привести к технологическим сбоям. Переговоры руководителей ЕС и Германии с Катаром и Соединёнными Государствами Америки показали, что заменить поставками оттуда можно лишь небольшую часть нашего газа.

Открытым текстом сообщаю: мне вовсе не хочется, чтобы мы потеряли высокотехнологичных партнёров. Но удержать самоубийцу — дело почти безнадёжное. Особенно когда политики убивают свои страны.