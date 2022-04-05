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Брифинг Минобороны России (05.04.2022 г. Вечер)

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Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 5 апреля в районе МАРИУПОЛЯ сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя.

Сегодня, в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются.

С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой народной республики.

Источник: https://t.me/mod_russia/14018
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 438 382
    А. два часа назад

      Сводку о количестве уничтоженных единиц боевой украинской техники пора дополнять другой сводкой – количество техники и вооружений, поступившей на Украину из стран НАТО. Процесс вступил в новую фазу. Раньше упоминались переносные зенитные и противотанковые комплексы (стингеры, джавелины). Теперь же Чехия открыла поставку танков и бронированных машин. Англичане собираются поставить дальнобойные орудия. Вопрос к нашему военному руководству: почему не наносятся (за редким исключением) удары по железнодорожной инфраструкутре Украины, по которой пойдет (идет) поставка вооружений Украине? Если проводимая российская спецоперация не перерастет в ближайшее время в нечто большее, то впереди множество неприятных сюрпризов. Если НАТО наладит поставку вооружений, компенсирующих потери украинской стороны, то ни о какой демилитаризации не будет и речи. На классической войне главным значимым фактором является контроль территорий. Называть происходящее на Украине можно как угодно, хоть миротворческой акцией. Но не пора ли задействовать весь комплекс стандартных военных мероприятий?

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