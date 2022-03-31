В рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для «защиты Европы и демократии», В.Зеленский, выступая 30 марта перед депутатами норвежского Стортинга, обвинил Россию в якобы «минировании моря» и блокировании иностранных судов в украинских портах.

С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем.

В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50.

В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении.

Одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.

Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.

Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем.

Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии.

При этом Российской Федерацией ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления.