По мнению российских военных, Мариуполь уже стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Она угрожает также жителям Киева, Харькова и Сум. Также Минобороны России обвинило ВСУ в воспрепятствовании выводу людей из населенных пунктов.

По данным военных, в Мариуполе «назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает». При этом в Минобороны отметили, что Россия создала все условия для «безопасной эвакуации мирных жителей Украины, готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры».

В российском оборонном ведомстве также заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы «десятки тысяч жителей», которых «не выпускают в безопасные места».

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что ВСУ и националисты блокируют выход мирных жителей по гуманитарным коридорам из Киева, Харькова и Мариуполя. «Националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов», — утверждалось в заявлении Минобороны.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин отметил, что в случае прорыва обороны города подразделениями Вооруженных сил России националисты планируют подорвать корпуса завода «Азовсталь», чтобы обвинить российскую сторону в уничтожении мирных жителей.

2 марта Басурин заявил, что украинские силовики принудительно удерживают в одной из школ Мариуполя свыше 60 человек. Большая часть из них — женщины и дети. Также, по информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, украинские военные минируют здание вуза и подступы к нему.

В том же сообщении говорилось, что 1 марта военные обеспечили вывод из Донецка в Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ, а в среду, 2 марта, эвакуировали сотрудников структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя.

Минобороны напомнило, что на базе Национального центра управления обороной страны был создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в круглосуточном режиме. Задачей штаба является оказание гуманитарной помощи населению Украины в районах, которые контролируют российские военные, в ДНР и ЛНР, а также эвакуация граждан в безопасные районы. Для них работают более 7 тыс. пунктов временного размещения.

Украинская делегация заявила о планах обсудить гуманитарные коридоры в ходе переговоров с представителями России в Белоруссии. Об этом в Facebook рассказал член делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам представителя Киева, обсуждение гумкоридоров — это программа минимум на предстоящих переговорах. Арахамия также заявил, что встреча состоится через два часа и опубликовал фото на фоне военного вертолета.

По материалам РБК, газеты «Известия», Lenta.ru