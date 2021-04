Из России с любовью (и большим количеством военного снаряжения) для Мьянмы

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6658961.html Тема визита заместителя министра обороны РФ Фомина в Мьянму не отпускает.Если в феврале прозападная пресса в основном обвиняла в поддержке военного переворота Китай, то после активных контактов местных генералов с российскими военными и дипломатами, все чаще обвиняют Россию в том, что она знала о готовящемся военном перевороте, а теперь поддерживает отношения с армией Мьянмы, которая захватила власть и не собирается ее отдавать, пока не проведет всеобщие выборы на своих условиях.Лидер военного переворота Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг приветствует заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Васильевича Фомина и членов делегации на приеме в честь Дня вооруженных сил в Нейпьито в субботу. / Snr-Gen Min Aung Hlaing websiteВопреки всем призывам изолировать военную хунту Мьянмы на международном уровне, на праздновании Дня вооруженных сил Мьянмы 27 марта, демонстративно присутствовал заместитель министра обороны России Александр Фомин, что побудило старшего генерала Мин Аунг Хлаинга, организатора переворота и самозваного национального лидера, выразить «глубокую благодарность» России за оказанное доверие. Далее он «сообщил, что российское правительство и ответственные лица из российских вооруженных сил признаны и внесены в список друзей за их существенную товарищескую поддержку Татмадау [вооруженных сил Мьянмы], хотя наши страны и далеки друг от друга».В своем выступлении высокопоставленныйНа тот момент когда он читал эти слова, вооруженные силы его хунты убили более 100 невооруженных демонстрантов по всей стране, так что этот день запомнился не только как День вооруженных сил, но и как самый кровавый из дней продолжающихся репрессий против людей оказывающих сопротивление военному режиму.Иностранные дипломаты, базирующиеся в Янгоне, изображают ситуацию в Мьянме как захваченную врагами крепость, защитники которой, в полном окружении, продолжают, где возможно, сопротивляться оккупационным силам. Тем временем в Нейпьито, в конференц-зале заполненном фигурами в униформе, вовсю демонстрировалась братская солидарность военных с делегацией Москвы и ее одобрение режима, встреченные всеобщими улыбками и вручением главнокомандующим Мин Аунг Хлаингом медали генералу Фомину. В состав российской делегации помимо Фомина входили советник президента России Владимира Путина и председатель Совета по гражданскому обществу Павел Гусев; глава Московского буддийского общества; высшие российские военные и гражданские лица; и представители российских СМИ.Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Васильевич Фомин во время встречи со старшим генералом Мин Аунг Хлаингом в пятницу в Нейпьито.«Как руководители оборонных ведомств мы осуждаем применение смертоносной силы против невооруженных людей Вооруженными силами Мьянмы и соответствующими службами безопасности», – говорится в заявлении. «Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и несет ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым она служит.В нынешних условиях, когда Мьянма с каждым днем ​​все больше погружается в хаос – а все дискуссии сейчас сводятся к опасениям длительной гражданской войны или возможности того, что страна станет несостоятельным государством – визит Фомина имеет угрожающие последствияПоскольку Мьянма внезапно превратилась в горячую точку, неудивительно, что она привлекла внимание кремлевского руководства.Западный дипломат, служивший в Мьянме с 2012 по 2016 год, прокомментировал: «Россию не волнует [стабильность Мьянмы или ее народ], пока она может продолжать продавать [ей] оружие».В свою очередь, Фомин в ходе своего визита заявил, что Россия на самом деле стремится укрепить военные связи с Мьянмой. В заявлении Минобороны России, опубликованном российским информационным агентством «Интерфакс», говорится, что «стороны положительно оценили свои стремительно развивающиеся взаимовыгодные отношения в военной сфере и подтвердили свое намерение максимально использовать имеющийся потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства », – пишет The Financial Times.Один западный дипломат сказал: «Я боюсь, что он [генерал Мин Аунг Хлаинг] и его команда рассматривают ситуацию как [сирийский лидер Башар аль-] Асад – они готовы разрушить страну, только чтобы защитить себя на данном этапе. Так что у них в головах только одна мысль – защитить свое эго и самих себя.Это неизбежно вызывает опасения, что соперничающие державы, включая Китай, Индию, Японию и США, будут втянуты в кризис в Мьянме.Столкнувшись с растущим международным давлением и западными санкциями, хунта нуждается в легитимности и поддержке таких могущественных стран, как Россия и Китай.Пекин не мог не обратить внимание на то, что старший генерал Мин Аунг Хлаинг, который в прошлом выражал завуалированные оговорки в отношении отношений Китая с Мьянмой, открыто поддержал более тесные связи военных с Россией.Мьянма является давним покупателем российского оружия и в прошлом году участвовала в совместных учениях с этой страной. Российские военные корабли несколько раз заходили в Мьянму.Старший генерал Мин Аунг Хлаинг инспектирует войска во время парада в честь Дня вооруженных сил в Нейпьито в субботу. / Commander-in-Chief’s Office(Военные Мьянмы также отправляют офицеров в Индию, Китай, Японию и Израиль.) Мьянма также направляет на обучение по стипендиальным программам в Россию больше граждан и военных курсантов, чем любая другая страна Юго-Восточной Азии, за исключением Вьетнама.Вячеслав Целуйко, эксперт по российской армии, однажды заметил, что Мьянма является потенциальным плацдармом для выхода на рынки Юго-Восточной Азии и соседних стран, включая Лаос, Индонезию и даже Бангладеш. Таким образом, Мьянма является для России стратегической точкой входа на рынок.Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Васильевич Фомин (слева) и лидер военного переворота Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг во время встречи в Нейпьито в пятницу. / Global New Light of MyanmarГлавнокомандующий поблагодарил многолетнего министра обороны России за визит . «Как верный друг, Россия всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно в последние четыре года», – цитируют его слова российские СМИ.В Нейпьито, во время визита, были приняты необычайно жесткие меры безопасности. Российская делегация прилетела на двух самолетах и ​​заняла роскошный пятизвездочный отель «Кемпински».«Мы рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность для дальнейшего развития нашего сотрудничества, особенно в военной области», – сказал Шойгу на встрече со старшим генералом Мин Аунг Хлаингом.В ходе встречи он заявил, что Москва готова к дальнейшему углублению отношений между оборонными ведомствами двух стран и развитию сотрудничества в военно-технической сфере.Выступая перед российскими СМИ во время своего визита в Москву в июне прошлого года, за пять месяцев до ноябрьских всеобщих выборов, генерал Мин Аунг Хлаинг намекнул на свое желание заняться политикой, хотя и не указал, что путем к достижению этой цели станет путч.Старший генерал был там, чтобы присутствовать на праздновании 75-летия Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.В интервью российскому СМИ «Аргументы и факты», когда его спросили о его «роли в предстоящих всеобщих выборах», он сказал, чтоВоеначальник сказал, что у него 40-летний опыт работы в политической, военной и административной сферах. Он сказал, что в течение этого периода он служил нации и народу, добавив, что он будет продолжать служить в той роли, которая потребуется.«Я верю, что этот опыт будет ценным для служения нации и общественности», – сказал он.Россия и Мьянма установили отношения в 1948 году, а спустя три года открыли посольства друг друга в своих странах.Мьянма не является ближайшим соседом России; Интерес Москвы к Мьянме заключается в продаже военной техники и, возможно, противодействии влиянию Запада, а не в каких-либо насущных геостратегических императивах. Из-за своего пристрастия к расходованию ресурсов в отдаленных зонах конфликтов она всегда нуждается в наличных деньгах. При этом если Мьянма станет несостоятельным государством, пострадают Китай, Индия, Таиланд и другие соседние страны, а не Россия. На самом деле, еще неизвестно, будет ли достаточно генералу Мин Аун Хлаингу и его хунте, поддержки России, чтобы удержаться у власти. Но где же во всем этом Китай – предполагаемый союзник Мьянмы?на фоне растущего гнева на Пекин среди жителей Мьянмы из-за его предполагаемой поддержки военного режима.8 марта Китай сделал заявление из трех пунктов: во-первых, он выразил надежду, что все стороны в Мьянме будут сохранять спокойствие и сдержанность, устранять свои разногласия посредством диалога и консультаций в рамках конституционных и правовых рамок и продолжать продвигать переход к демократии. «Ближайшим приоритетом является предотвращение дальнейшего кровопролития и конфликта, а также скорейшее смягчение и охлаждение ситуации», – сказал он на пресс-конференции в кулуарах ежегодной законодательной сессии Китая. Однако с тех пор кровопролитие в Мьянме только нарастает.Во-вторых, по его словам, Китай поддерживает АСЕАН в отстаивании принципов невмешательства во внутренние дела и принятии решений на основе консенсуса, посредничестве «в духе АСЕАН» и поиске точек соприкосновения. По словам Вана, на основе уважения суверенитета Мьянмы и воли своего народа Китай готов взаимодействовать и общаться со всеми соответствующими сторонами и играть конструктивную роль в ослаблении напряженности в Мьянме.Тем не менее у слабой АСЕАН нет рычагов или полномочий для разрешения кризиса в Мьянме. Фактически, Китай – единственная крупная страна, которая могла бы послать громкий и четкий сигнал Нейпьито.Говоря о своем третьем тезисе, Ван сказал, что,«На протяжении многих лет мы поддерживаем дружеские отношения с различными политическими партиями Мьянмы, включая Национальную лигу за демократию», – сказал Ван.Это не тот однозначный сигнал, который рассчитывали услышать генералы.Заручившись поддержкой России, генерал Мин Аунг Хлаинг не только направил пугающий сигнал как гражданам Мьянмы, так и международному сообществу, но и продвинулся ближе к своей цели – разъединить главные державы друг от друга, чтобы получить максимальную выгоду для своего режима. .Аунг Зау – главный редактор-учредитель The Irrawaddy. http://perevodika.ru/articles/1211034.html – цинк