Учитесь: Минобороны России перечислило все сбитые ракеты США в Сирии
Сирия выпустила 112 противоракет при отражении удара коалиции США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Сирия отбила ракеты коалиции США, Франции и Великобритании 112 противоракетами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, для отражения более сотни ракет, пущенных коалицией по объектам в Сирии, было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет.
Представитель Минобороны отметил, что коалиция ранее заявляла об ударах по трем объектам. Фактически США, Великобритания и Франция использовали по 30 ракет на одну цель.
Однако для уничтожения заявленных целей по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия. Потому ранее заявленные утверждения западных коллег вызывают у России определенный скепсис.
Прошедшая атака показала, что западные военные атаковали не только ранее указанные объекты, но и военные аэродромы САР.
Тем не менее Сирия успешно отразила ракетный обстрел. Как подчеркнул Конашенков, для этого были задействованы комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела», а также применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства.
В Минобороны России провели анализ эффективности ракетно-бомбового удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, а также действий сирийских подразделений ПВО. В ведомстве заявили, что радиолокация в воздушном пространстве Сирии выявила и взяла на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.
Система ПВО сирийской армии построена по принципу объектовой обороны. Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар.
В отражении ракетного удара коалиции сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».
В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии.
Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики.
По аэродрому ДЮВАЛИ применялось 4 ракеты – все сбиты.
По аэродрому ДУМЕЙР – 12 ракет, все сбиты.
По аэродрому БЛЭЙ – 18 ракет, все сбиты.
По аэродрому ШАЙРАТ – 12 ракет, все сбиты.
По аэродрому ТИФОР – 2 ракеты, все сбиты.
По аэродрому МЕЗЗЕ – 9 ракет, 5 сбито.
По аэродрому ХОМС – 16 ракет, 13 сбито.
Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений.
При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:
«Панцирь» - выпущено 25, поразили 23 цели.
«Бук» - выпущено 29, поразили 24 цели.
«Оса» - выпущено 11, поразили 5 целей.
С-125 – выпущено 13, поразили 5 целей.
«Стрела-10» - выпущено 5, поразили 3 цели.
«Квадрат» - выпущено 21, поразили 11 целей.
С-200 - выпущено 8 ракет, целей не поразили (данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет - то есть самолетов).
Источник: tsargrad.tv
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Они там что развлекаются? Типа стрельбы по тарелочкам. Запускайте, а мы будем сбивать. Да если по правдешнему жахнут 30 ракет одновременно, разнесут всю Сирию нафиг.