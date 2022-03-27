Рубль начинает строить многополярный мир

Добрый вечер, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Уже был в Варшаве Байден на встрече, и стал себя вести, как мы и предполагали. Как вы думаете, начнётся всё таки война, в которую они хотят нас втянуть или им не удастся?

Нет. Похоже, что по крайней мере Байден человек достаточно старый, чтобы помнить ещё, что такое опасность ядерной войны. Делает всё от него зависящее, чтобы ограничит противоборство экономическими мерами, не доводя до силовых. То есть, он конечно с удовольствием будет воевать с Российской Федерации до последнего гражданина Украины. Но он явно делает всё от него зависящее, чтобы не допустить прямого силового вмешательства НАТО. И это меня радует, потому что значительная часть нынешних натовских деятелей похоже вообще не осознаёт толком, а что это такое — война.

Спасибо за ответ. Эрдоган, Турция решила всё таки по приказу их хазяевов, С-400 которые куплены были в России отдать на помощь Украины.

Насколько я могу судить, для турок Украина это всего лишь один из инструментов их торговли. А они торгуются одновременно и с НАТО и с Европейским Союзом и с нами. От нас они требуют более выгодных условий присутствия на нашем рынке. Плюс к тому больше свободы действий в пограничных районах Сирии. От НАТО они требуют побольше вооружений, а в идеале возвращения в программу производства истребителей F-35. Там некоторые детали заказывались именно у Турции, в своё время. А от Европейского Союза они уже давно не требуют вступления в Европейский Союз, но требуют более выгодных условий взаимодействия с ним. И вот, на всех этих трёх рынках, где они торгуются Украина для них достаточно серьёзный козырь. Они в угоду НАТО поставляют Украине свои безпилотники Байрактар. Ну, когда-то наверное прогрессивные, но оказывается, что для наших зенитных ракетных комплексов «Панцирь», достаточно давно разработанных, Байрактар добыча на один зуб. От нас они требуют более выгодных условий обещая, что больше не будут помогать Украине и так далее. Так что я не думаю, что Турция всерьёз втянется в этот конфликт. Для них это просто способ поторговаться…

Источник — https://t.me/RubenPolit