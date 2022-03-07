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Рубен Полит 07.03.2022

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Добрый день. Анатолий Александрович, в Украине уже пошла вторая неделя нашей военной операции. Но что самое удивительно, что вчера была новость, что уже в России отменены QR-коды. Из-за чего так сильно был шум, гамм, истерия и протесты в народе? Что повлияло на отмену QR-кодов в России? И какая вероятность, что короновирус в России уже станет как обычный грипп и мы будем жить как прежде?

Сразу же должен огорчить, короновирус всё таки это далеко не грипп, это достаточно серьёзная болезнь. Она бьёт по сосудам и соответственно бьёт по всем тем органам, где кровоснабжение очень активное. И понятно, что такая болезнь останется опасной ещё очень и очень долго. Но сейчас, судя по всей доступной статистике, число заболеваний короновирусной инфекцией падает, соответственно появляется возможность ослабить ограничения связанные с распространением этой болезни. И в частности, отменить постоянные проверки на возможность заражения. Ну, их обычно называют QR-кодами, на самом деле QR-код это просто ссылка на место в интернете, где можно прочесть те или иные сведения. И соответственно, сейчас сведения о возможности заражения уже не так актуальны. Насколько это продержится? Когда поднимется очередная волна этой угрозы? К сожалению, никто сказать не может. Так что, тут остается только гадать и надеяться. Но я, кстати, видел довольно забавное заявление, что мол отменили QR-коды, чтобы не раздражать людей сразу и боевыми действиями на Украине и ограничениями внутри Российской Федерации. Ну естественно, это совершенно не так. Я в общем довольно внимательно слежу за статистикой заболеваний и вижу, что дело именно в том, что заболеваний стало гораздо меньше, чем ещё совсем недавно. Поэтому и появилась возможность ослабить контроль. Но боюсь, что до нуля этот контроль, в обозримом будущем, уже не сократиться. С этой болезнью нам предстоит жить ещё очень долго.

Спасибо за ответ. Телеграмм это почти, что получается российский? Или какой? Потому что все в России перебегают с Instagram, Facebook и так далее…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-07-03-2022/
Метки: видео блог, последние выпуски
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