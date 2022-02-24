США предупредили пару дней назад, что в России начнут идти террористические акты. И сегодня буквально в Крыму ФСБ успели остановить теракт в одном их православных храмов. Это совпадение или ещё такие случаи будут?

Думаю, что такие случаи ещё будут. Я в общем, не сомневаюсь, что американцы не предупредили нас о чьей-то подготовке, а так или иначе в этой подготовке соучаствовали. То есть, что речь идёт не просто о преступлении, а о преступлении организованном Соединёнными Государствами Америки. Собственно они то и раньше довольно активно крышевали разнобезобразных террористов. Насколько я могу судить по окончании второй фазы Мировой войны, львиную долю террористов по всему миру крышуют именно американцы. Вот сейчас, поскольку у них сейчас системный кризис, то есть проблемы прежде всего с системой управления. То, по принципу одна рука не знает, что творит другая, они по сути проболтались, что будут и впредь заниматься террором на нашей территории. Ну, спасибо за предупреждение.

Спасибо за ответ. Никак не могу понять, что террористическую систему «ИГИЛ» создавала компания США. Туран — Османская Империя, создавалась в Британии, так ли это или нет?