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Рубен Полит 23.02.2022

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США предупредили пару дней назад, что в России начнут идти террористические акты. И сегодня буквально в Крыму ФСБ успели остановить теракт в одном их православных храмов. Это совпадение или ещё такие случаи будут?

Думаю, что такие случаи ещё будут. Я в общем, не сомневаюсь, что американцы не предупредили нас о чьей-то подготовке, а так или иначе в этой подготовке соучаствовали. То есть, что речь идёт не просто о преступлении, а о преступлении организованном Соединёнными Государствами Америки. Собственно они то и раньше довольно активно крышевали разнобезобразных террористов. Насколько я могу судить по окончании второй фазы Мировой войны, львиную долю террористов по всему миру крышуют именно американцы. Вот сейчас, поскольку у них сейчас системный кризис, то есть проблемы прежде всего с системой управления. То, по принципу одна рука не знает, что творит другая, они по сути проболтались, что будут и впредь заниматься террором на нашей территории. Ну, спасибо за предупреждение.

Спасибо за ответ. Никак не могу понять, что террористическую систему «ИГИЛ» создавала компания США. Туран — Османская Империя, создавалась в Британии, так ли это или нет?

Нет, Османская Империя создавалось ещё тогда, когда Британия была никто и звать никак. И уж по крайней мере, у этого мелкого острова еле-еле хватало сил на самооборону и точно не хватало сил для того, чтобы зализать куда нибудь ещё. Так, что Османская Империя порождена другими обстоятельствами. Грубо говоря, главное, чем порождена именно Османская Империя — противостоянием внутри Европы, между остатками Римской Империи на Востоке Европы и разными силами претендующими на наследование ресурсов Римской Империи Западной Европы. Пожалуй, ключевым моментом стал захват Иерусалима в ходе четвёртого Крестового Похода. Это, если не ошибаюсь, тысяча двести четвёртый год. Тогда и награбили всласть всякого и парализовали движение по Янтарному Пути «из варяг в греки». Что в частности привело к резкому ослаблению единства Руси. Ну, и много чего они тогда натворили, долго перечислять…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-23-02-2022/
Метки: видео блог, последние выпуски
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