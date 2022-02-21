Донбасс на грани боевых действий

Англосаксы решили любой ценой доказать, что не зря пообещали нападение Российской Федерации на Украину. Более полувека назад я открытым текстом сказал: любую цену обычно платят из чужого кармана.

Уже несколько дней вооружённые формирования, подконтрольные Киеву, обстреливают жилые дома и системы жизнеобеспечения народных республик Донбасса из танков и тяжёлой артиллерии, чьё пребывание вблизи линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями. В частности, повреждены несколько подстанций электропередачи. Ополчение республик вынуждено огнём подавлять огонь противника.

Открытым текстом сообщаю: война идёт и в информационном пространстве.

Западные социальные сети блокируют каналы Донбасса. Официальные лица Соединённых Государств Америки заявили, что Российская Федерация изобразит или даже проведёт химические атаки в Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения на Украину, а восемнадцатого февраля задержаны диверсионные группы с Украины, пытавшиеся взорвать хранилища хлора и аммиака на химическом заводе в Горловке и станции водоочистки в Луганске. Днём ранее на Украине опубликован репортаж из здания детского сада на оккупированной Украиной части Донбасса. Стена пробита якобы снарядом, но даже все стёкла в доме целы, и мячики внутри помещения сложены в кучу прямо под дырой в стене.

Открытым текстом уверен: прежде чем киевских террористов дожмут, они успеют напакостить ещё много и против многих.

В пятницу начата эвакуация невоюющих граждан народных республик — прежде всего детей, женщин, стариков — в Ростовскую область. Президент РФ приказал выплатить для начала по десять тысяч рублей каждому эвакуированному, что сразу возмутило тоталитарную секту «либералы».

Около девятнадцати часов вечера автомобиль начальника Донецкой народной милиции, припаркованный недалеко от здания правительства Донецкой Республики, был взорван. По счастью, жертв нет. В республиках начата мобилизация.

Открытым текстом объясняю: возвращение наших войск, участвовавших в учениях, в места постоянной дислокации наши противники восприняли как нашу слабость. Открытым текстом уверяю: они очень ошиблись.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/941742-na-grani-boevykh-deistvii