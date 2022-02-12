Главная » Видео, Политика

Рубен Полит 11.02.2022

80 0

Путин сказал интересную фразу — «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»». По вашему, что имел ввиду Владимир Путин, когда он это сказал?

Он намекнул на весьма известное и весьма не цензурное четверостишие, но по крайней мере ясно, что он имел ввиду не Украину в целом, а  исключительно её нынешнее политическое руководство.  И смысл его заявления в том, что условия капитуляции надлежит выполнять, но в противном случае будут предприняты меры для следующей капитуляции.  И то, что наши западные партнёры пытаются трактовать это иначе, ну так это показывает, что Украина действует в интересах западных партнёров. Точнее не Украина, а нынешнее руководство Украины — та террористическая группировка которая захватила Украину 22 февраля 2014 года . И с тех пор контролирует большую её часть.  Хотя к счастью, всё таки далеко не всё.  Да, действительно деятели этой группировки совершенно правы, когда говорят, что условия поставленные в Минских соглашениях для них невыполнимы.  Всё правильно, как и задумано. Чтобы эти условия были , в принципе, несовместимы с сохранением террористической власти на Украине и их задачи превращения русского большинства граждан Украины в анти русское.  Ну так, именно поэтому Российская Федерация добивается и будет впредь добиваться исполнения этих соглашений.  А если кому-то это не нравится, вот пусть всё равно терпят, именно потому, что таковы условия капитуляции. Вот это пожалуй всё, что надо знать и о Минских соглашениях и об этой фразе Путина.

Спасибо за ответ.  Вот сейчас идёт прямая трансляция главы ДНР — Дениса Пушилина. И он заявил, что все подписи о Минских соглашениях, об обмене заложников и так далее, всё готово и остаётся лишь только подпись самого Владимира Зеленского. Но вопрос вам.  Почему он до сих пор является личным рычагом тормоза, чтобы это всё культурно сделать и чтобы украинцы, днрчане спокойно жили.

Причина всё та же.  Причина всего происходящего на Украине, тот факт, что громадное большинство её граждан русские и нет никаких причин держать это русское большинство изолированным…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-11-02-2022/
Метки: видео блог, Зеленский, последние выпуски, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Рубен Полит 16.10.2020
Рубен Полит 13.11.2020
Рубен Полит 22.02.2021
Рубен Полит 09.01.2022
Рубен Полит 02.12.2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru