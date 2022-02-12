Путин сказал интересную фразу — «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»». По вашему, что имел ввиду Владимир Путин, когда он это сказал?

Он намекнул на весьма известное и весьма не цензурное четверостишие, но по крайней мере ясно, что он имел ввиду не Украину в целом, а исключительно её нынешнее политическое руководство. И смысл его заявления в том, что условия капитуляции надлежит выполнять, но в противном случае будут предприняты меры для следующей капитуляции. И то, что наши западные партнёры пытаются трактовать это иначе, ну так это показывает, что Украина действует в интересах западных партнёров. Точнее не Украина, а нынешнее руководство Украины — та террористическая группировка которая захватила Украину 22 февраля 2014 года . И с тех пор контролирует большую её часть. Хотя к счастью, всё таки далеко не всё. Да, действительно деятели этой группировки совершенно правы, когда говорят, что условия поставленные в Минских соглашениях для них невыполнимы. Всё правильно, как и задумано. Чтобы эти условия были , в принципе, несовместимы с сохранением террористической власти на Украине и их задачи превращения русского большинства граждан Украины в анти русское. Ну так, именно поэтому Российская Федерация добивается и будет впредь добиваться исполнения этих соглашений. А если кому-то это не нравится, вот пусть всё равно терпят, именно потому, что таковы условия капитуляции. Вот это пожалуй всё, что надо знать и о Минских соглашениях и об этой фразе Путина.

Спасибо за ответ. Вот сейчас идёт прямая трансляция главы ДНР — Дениса Пушилина. И он заявил, что все подписи о Минских соглашениях, об обмене заложников и так далее, всё готово и остаётся лишь только подпись самого Владимира Зеленского. Но вопрос вам. Почему он до сих пор является личным рычагом тормоза, чтобы это всё культурно сделать и чтобы украинцы, днрчане спокойно жили.