Олимпиада, ковид и большая политика

Двадцать четвёртые Зимние Олимпийские игры открылись!

Четвёртого февраля на пекинском стадионе «Птичье гнездо» прошла праздничная церемония с участием девяносто одной спортивной делегации, первых лиц двадцати пяти государств, генерального секретаря и председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Открытым текстом сообщаю: ещё четыре делегации остались в своих помещениях в трёх олимпийских деревнях, поскольку опасались коронавируса. Все участники Игр строго изолированы от посторонних и постоянно сдают тесты на вирус, а каждый день выявляются десятки новых заражений.

Открытым текстом уверен: вирус повлияет на результаты Игр даже больше, чем Всемирное антидопинговое агентство. Помните, как восемь лет назад оно на основании фальшивок уже уличённого в мошенничестве Родченкова обвинило в допинге ровно столько наших спортсменов, чтобы согнать нас с честно заслуженного первого места на зимних Играх в Сочи! Вот и нынче специалисты предсказывают нам третье место — а что получится? Правда, одну нашу пекинскую победу никто не отменит, ибо совместная.

Перед открытием Игр президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзиньпин Чжунсуневич Си беседовали три часа вместо намеченного одного. Для Си это первая встреча с главой другого государства с начала пандемии. По итогам встречи принято множество документов, включая совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Там сказано, что мир многообразен и ни одна страна не вправе считать свои порядки единственно правильными, а тем более требовать от других подгонки под стандарт. Кроме того, от Соединённых Государств Америки требуют исполнения обязательств, принятых ими на себя по международным соглашениям.

Открытым текстом верю: когда государство с первой в мире экономикой и государство с самыми совершенными в мире вооружёнными силами совместно противостоят попытке подстричь весь мир под одну гребёнку — разнообразными сохранятся не только наши причёски. И не только мировой спорт.