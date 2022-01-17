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Открытым Текстом 16.01.2022

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Спасение Казахстана: справились за считанные дни

На прошлой неделе миротворцы Организации договора о коллективной безопасности прилетели в Казахстан. На нынешней — начали улетать.

Казахстан попросил помощи других членов ОДКБ 5 января. Уже 13-го начат вывод прибывших сил обратно в свои республики. Его намечено завершить за десять дней.

Открытым текстом напоминаю: как только противотеррористические войска начали прибывать в Казахстан, коллективный Запад и верующие в него всполошились на предмет оккупации казахов злыми москалями. Министр иностранных дел Соединённых Государств Америки уверял: история учит, что русских трудно попросить уйти. Ему напомнили, что мы из Парижа ушли, из Берлина даже дважды, а вот СГА уходят разве что на пинковой тяге, да ещё разграбив всё, до чего смогли дотянуться, и поубивав попавших под их кривые руки.

Открытым текстом интересуюсь: в чём западноверующие обвинят нас, когда мы за считанные дни обеспечили в республике порядок и спокойно уходим? Но теперь возмущены как раз те, кого вдохновил безупречный вход наших сил: мол, только авиакеросин зря пожгли.

Открытым текстом объясняю: почувствовав надёжное прикрытие спины, силовики Казахстана уже сами справляются с зачисткой погромщиков и террористов, и теперь наше присутствие может разве что помешать им вновь набраться решимости давить преступников независимо от крышующих террор внутренних лозунгов и зарубежных спонсоров. Казахстан должен научиться самостоятельности. Но без перегибов.

По меньшей мере двое членов нового правительства известны множеством русофобских высказываний и соучастием в столь же русофобских акциях. Один из них — министр информации — в большом интервью заверил, что уважает русских, в том числе и в Казахстане, а сказанное в пылу былых сетевых дискуссий давно забыл.

Открытым текстом отмечаю: травлю русскоязычных он поддерживал совсем недавно. Нужно показать власти Казахстана, что русофобия не окупается. Россотрудничество и Роскосмос уже объявили, что с такими не будут иметь дела. Да и на примере Украины видно, к чему приводит нацистская трактовка независимости. Успеет ли президент Казахстана вновь обратиться к миротворцам?

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/927843-spasenie-kazakhstana-spravilis-za-schitannye-dni

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-16-01-2022/
Метки: Казахстан, открытым текстом, последние выпуски
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