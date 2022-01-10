Рано или поздно Казахстан воссоединится с Россией

Добрый день. Вы в партии «Справедливая Россия»?

Здравствуйте. Нет. Я не в партии. Правда, я действительно во фракции «Справедливая Россия». Но поскольку баллотировался как самовыдвиженец то у меня нет жёстких обязательств перед партией. И по некоторым вопросам мы с нею расходимся. Так что я не исключаю, что по ходу событий что-то буду решать по своему усмотрению, а не по усмотрению партии. Такое мало вероятно, поскольку по большей части вопросов мы с партией сходимся. Но не исключено.

Я увидел вас в программе «Что будет дальше». Я лично считаю, что ТНТ и Камеди Клаб это деградация общества, особенно молодёжи…

Я с такой оценкой вполне согласен. В передаче этой я был, как говориться — два раза: в первый и последний. Это действительно совершенно не мой стиль поведения. Хотя говорят, что я их, что называется «задавил». То есть переиграл на их же поле. Но правда есть ещё одна передача с тем же смыслом по части рассказа, угадать его продолжение. Но совершенно с иным стилем поведения. Не помню как она называется, но в ней я был уже дважды. И надеюсь меня ещё пригласят. Именно потому, что там стиль поведения нацелен не на развлечения, а на размышления. Но я предпочитаю говорить не «промывание мозгов», а «заболачивание». Промывание — это, как раз очистка.

Вы, как депутат Государственной Думы можете поднять вопрос о таких передачах?

Как вам сказать. Эту тему есть кому поднимать и без меня. Есть несколько человек, время от времени инициирующих обсуждение всяких форм телевизионного хамства. Возможно я подскажу кому-то из них и эту тему. Но я сам сейчас сосредоточен на несколько иных вопросах и не хочу пока от них отвлекаться.

Тему Казахстана сейчас невозможно не обсудить. Как вы считаете, это протест или заговор?